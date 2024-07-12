Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Marko'dan Perez'e uyarı: "Tüm kontratlarda fesih maddeleri vardır"

Helmut Marko, Sergio Perez'in durumunu önümüzdeki iki yarışta değerlendireceklerini doğruladı.

Ezel Tan
Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, son yarışlardaki kötü performansının ardından sezon ortasında koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.

Meksikalı sürücünün önünde sadece iki yarış olduğu, eğer toparlanamazsa yaz arasında koltuğunu kaybedeceği bildiriliyor.

Bu konuda GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko, şöyle dedi: "Formula 1'deki tüm sözleşmelerde fesih koşulları vardır."

"Bunlar çoğunlukla sonuçlarla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi, yaz tatili sırasında durumu inceleyeceğiz ve bir karar vereceğiz."

Perez'in koltuğuna Liam Lawson'ın m geçeceği sorusuna Marko, "Öncelikle her şeyi değerlendirmemiz gerekiyor."

"Lawson Silverstone'da testler yapıyor ve yaz tatilinden önce hâlâ iki yarış var. Bu da mevcut durumu etkileyebilir."

"Ayrıca çok iyi performans gösteren Yuki Tsunoda da var."

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bütçe sınırı Red Bull'un başını ağrıtabilir
Sonraki haber Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"

Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Formula 1
Britanya GP
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Dakar
Ford Raptor T1+ lansmanı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Son Haberler

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

WRC WRC
Letonya Rallisi
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye