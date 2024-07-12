Marko'dan Perez'e uyarı: "Tüm kontratlarda fesih maddeleri vardır"

Sergio Perez, son yarışlardaki kötü performansının ardından sezon ortasında koltuğunu kaybedecek gibi görünüyor.

Meksikalı sürücünün önünde sadece iki yarış olduğu, eğer toparlanamazsa yaz arasında koltuğunu kaybedeceği bildiriliyor.

Bu konuda GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko, şöyle dedi: "Formula 1'deki tüm sözleşmelerde fesih koşulları vardır."

"Bunlar çoğunlukla sonuçlarla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi, yaz tatili sırasında durumu inceleyeceğiz ve bir karar vereceğiz."

Perez'in koltuğuna Liam Lawson'ın m geçeceği sorusuna Marko, "Öncelikle her şeyi değerlendirmemiz gerekiyor."

"Lawson Silverstone'da testler yapıyor ve yaz tatilinden önce hâlâ iki yarış var. Bu da mevcut durumu etkileyebilir."

"Ayrıca çok iyi performans gösteren Yuki Tsunoda da var."