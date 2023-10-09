Marko'dan Perez'e uyarı: "Şu anda AlphaTauri'de üç iyi pilotumuz var"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun en iyi aracını sürmesine rağmen gridin en formsuz sürücülerinden birisi olarak göze çarpıyor.

Neredeyse hiç arka arkaya iki yarışta en üst seviyesinde olamayan Perez, Katar hafta sonunu da podyumsuz kapattı.

Perez, araçtan en iyisini alamadığı gibi, çeşitli hatalar yapıyor ve sık sık ceza alıyor. Tüm bunlar birleşince de koltuğu sallanmaya başladı.

2024 sonuna kadar anlaşması olsa da Helmut Marko, eğer durum düzelmezse başka seçeneklere bakabileceklerini ima etti.

ORF'ye verdiği demeçte Marko, "Şu anda aradaki fark çok büyük."

"Şampiyona ikinciliği bile risk altında."

"Genel olarak 2024 sonuna kadar devam edecek olan kontratını uygulamak istiyoruz ve bu artık tamamen ona bağlı."

"Halihazırda AlphaTauri'de nispeten üç (Ricciardo, Lawson, Tsunoda) iyi pilotumuz var."

"Bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Fakat Checo'nun eski gücünü yeniden bulacağını düşünüyoruz." dedi.