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Formula 1 / Japonya GP Yarış raporu

Marko'dan Perez'e destek: "Bunu telafi edecek"

Sergio Perez Suzuka'da zor bir hafta sonu geçirdi ancak Dr. Helmut Marko Meksikalı sürücünün toparlanacağını düşünüyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez yarış sırasında bir dizi olaya karıştı, bunlardan ilki ilk virajda yaşandı ve yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldı.

Meksikalı pilot daha sonra ilki Güvenlik Aracı ihlali, ikincisi ise Haas'tan Kevin Magnussen'e temas ettiği gerekçesiyle olan iki  zaman cezası aldı.

Red Bull yarıştan çekilmeyi tercih etti fakat Magnussen ile temastan kaynaklı zaman cezasını çekmek için birkaç turluğuna piste çıktı.

Marko, Viaplay'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Antrenman seanslarından itibaren talihsizlikler yaşadı."

"Max'in hızına yetişemedi ve bugün her şey ters gitti ama ondan güçlü bir geri dönüş bekliyoruz."

Diğer tarafta Max Verstappen, sezonun en iyi sürüşlerinden birisini çıkararak  zafere ulaştı ve takımın şampiyonluğuna yardım etti.

Marko, "Yine inanılmaz bir yarış çıkardı."

"En iyi başlangıcı yapamadığı doğru fakat McLaren'ları arkasında tutmayı başardı ve ardından yarışı nispeten kolay şekilde bitirdi."

"Singapur'dan sonra çok motiveydi."

"Orada neyin yanlış gittiğini hâlâ bilmediğimizi kabul etmeliyim ama bunun bir kaza olduğunu gösterdik."

"Sezonun geri kalanını sabırsızlıkla  bekliyoruz."

"Şampiyonluğu Japonya'da elde etmek çok güzel çünkü Honda fabrikası buradan sadece birkaç kilometre ötede." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing victory in the race and the 2023 Constructors title

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing victory in the race and the 2023 Constructors title

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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