Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"
Helmut Marko, bir sonraki yılın aracının gelişimine başlamak adına bir tarih belirlenmesi gerektiğini söyleyen Lewis Hamilton'a yanıt verdi.
Birçok takım Avrupa sezonunun ilk yarışlarına kapsamlı güncellemelerle gelirken, Red Bull Racing çok sessiz kaldı.
Avusturyalı ekip, Bakü ve Avusturya'ya birkaç güncelleme getirse de, bu neredeyse konsept değiştiren Mercedes ve son yarışlara önemli güncellemeler getiren Ferrari ile kıyaslanamaz.
Christian Horner'a göre, Red Bull büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyor ve fabrikanın odak noktası 2024.
Lewis Hamilton Steiermark'ta bunu biraz haksızlık olarak nitelendirdi ve FIA'nın takımlara, bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmak için ortak bir tarih belirlemesi gerektiğini söyledi. Hamilton, bunun için örneğin 1 Ağustos'u önerdi. Ona göre takımların belli bir tarihte, otak şekilde bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya başlaması, dominasyonların önüne geçecekti.
Fakat bu görüş Max Verstappen ve Christian Horner'dan sonra Red Bull üst düzey danışmanı Helmut Marko tarafından da reddedildi.
Marko, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Görünüşe bakılırsa Lewis'in hafızası çok kötü."
"Mercedes'in hakim olduğu yıllarda, bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya diğer takımlardan çok daha önce başladılar."
"Üstelik, diğerlerinden çok daha fazla beygir gücü sağlayan üstün bir motorları vardı."
"Eğer bu yılın şasisi üzerinde çok fazla çalışmanız gerekmiyorsa, doğal olarak sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya çok daha erken başlayabilirsiniz."
"Formula 1'de işler böyle yürür."
Marko'ya göre Mercedes'in baskın olduğu dönemde en büyük avantajları motordu. Oysa Red Bull, genel paket olarak daha iyi.
"Şu anda bizde çok iyi bir şasi, iyi bir motor ve son derece iyi bir pilotun birleşimi söz konusu. Ayrıca takımımız uygulama anlamında neredeyse hiç hata yapmıyor."
"Takım olarak asla rahatlamıyoruz."
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