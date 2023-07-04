Kayıt Ol
Önceki / Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi? Sonraki / Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Marko'dan Hamilton'ın önerisine yanıt: "Sanırım hafızası çok kötü"

Helmut Marko, bir sonraki yılın aracının gelişimine başlamak adına bir tarih belirlenmesi gerektiğini söyleyen Lewis Hamilton'a yanıt verdi.

Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Birçok takım Avrupa sezonunun ilk yarışlarına kapsamlı güncellemelerle gelirken, Red Bull Racing çok sessiz kaldı.

Avusturyalı ekip, Bakü ve Avusturya'ya birkaç güncelleme getirse de, bu neredeyse konsept değiştiren Mercedes ve son yarışlara önemli güncellemeler getiren Ferrari ile kıyaslanamaz.

Christian Horner'a göre, Red Bull büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyor ve fabrikanın odak noktası 2024.

Lewis Hamilton Steiermark'ta bunu biraz haksızlık olarak nitelendirdi ve FIA'nın takımlara, bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmak için ortak bir tarih belirlemesi gerektiğini söyledi. Hamilton, bunun için örneğin 1 Ağustos'u önerdi. Ona göre takımların belli bir tarihte, otak şekilde bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya başlaması, dominasyonların önüne geçecekti.

Fakat bu görüş Max Verstappen ve Christian Horner'dan sonra Red Bull üst düzey danışmanı Helmut Marko tarafından da reddedildi.

Marko, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Görünüşe bakılırsa Lewis'in hafızası çok kötü."

"Mercedes'in hakim olduğu yıllarda, bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya diğer takımlardan çok daha önce başladılar."

"Üstelik, diğerlerinden çok daha fazla beygir gücü sağlayan üstün bir motorları vardı."

"Eğer bu yılın şasisi üzerinde çok fazla çalışmanız gerekmiyorsa, doğal olarak sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya çok daha erken başlayabilirsiniz."

"Formula 1'de işler böyle yürür."

Marko'ya göre Mercedes'in baskın olduğu dönemde en büyük avantajları motordu. Oysa Red Bull, genel paket olarak daha iyi.

"Şu anda bizde çok iyi bir şasi, iyi bir motor ve son derece iyi bir pilotun birleşimi söz konusu. Ayrıca takımımız uygulama anlamında neredeyse hiç hata yapmıyor."

"Takım olarak asla rahatlamıyoruz."

paylaşım
yorumlar

Red Bull, Verstappen'in yarış sonunda pite girmesine neden izin verdi?

Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu
Daha fazlası
Ezel Tan
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Formula 1
Avusturya GP

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Daha fazlası
Helmut Marko
Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Formula 1
Avusturya GP

Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil" Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"

Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"

Formula 1
Monako GP

Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda" Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Formula 1

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Formula 1

Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak" Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil" Wolff: "Hamilton'ın sözleşmesinin gecikme sebebi 'para' değil"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Formula 1
Avusturya GP

Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz" Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Son Haberler

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

F1 Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

F1 Formula 1
Avusturya GP

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol