Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir

2020 yılında sürücü pazarının oldukça karışması bekleniyordu çünkü Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin sözleşmesi bitiyordu.

Ancak Red Bull, Max Verstappen'le sözleşme imzaladı ve söylentiler büyük oranda duruldu. Çünkü genç pilotun adı Mercedes'le ciddi şekilde anılıyordu.

Verstappen'in sözleşmesi, yeni anlaşması 2023 sonunda bitecek. Fakat Helmut Marko sözleşmede bir performans ya da erken fesih maddesi olduğunu ima etti.

"Her takımın belirli bir sürekliliğe sahip olması önemli. Her sürücünün de işine odaklanabilmesi önemli. Yani bu yüzden anlaşmanın erken gerçekleşmesi iyi bir şey."

"İlk olarak Honda ile sözleşmeyi 2021 sonuna kadar uzattık. Sonrasında ise Max ile olan anlaşmayı hızlı şekilde yaptık."

"Prensip olarak bu sözleşme su geçirmez. Normal şartlarda sözleşmeye erkenden son verilemez."

"Şimdi Honda ile 2021 yılına kadar sözleşmemiz var. Ve motorsuz bir Formula 1 aracı, elbette zor olur!"

"Yani Verstappen'i tutmak için rekabetçi bir motora ihtiyacımız olduğu açık."

Marko'nun "normal şartlarda" ifadesiyle anormal bir şey olması halinde sözleşmenin erkenden feshedilebileceğini işaret ettiğine inanılıyor. Bu "anormal" şartlar, Honda'nın ayrılığı ya da Red Bull'un performans olarak geride kalması olabilir.

Ancak Marko, herhangi bir şeyden korkmuyor ve 2021'de Red Bull'un, vaat ettiği her şeyi yapabileceği konusunda umutlu.

"Özellikle mutluyuz, çünkü bu bize istikrar veriyor ve tüm ekibe inanılmaz miktarda motivasyon veriyor."

"En büyük hedefimiz, Formula 1'e bizimle başlayan Max'in şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu olması."

"Bize muazzam bir destek veriyor ve geçen yıl onu elde edebileceğimiz sonuçlar konusunda ikna etmeyi başardık."

Verstappen'in sözleşmesinin yıllık 40 milyon euro değerinde olduğu iddia ediliyor.