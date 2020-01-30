Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
286 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
300 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir

paylaşım
yorumlar
Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Oca 2020 13:48

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in sözleşmesinde erkenden serbest kalabileceğine yönelik bir madde olabileceğini ima etti.

2020 yılında sürücü pazarının oldukça karışması bekleniyordu çünkü Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin sözleşmesi bitiyordu.

Ancak Red Bull, Max Verstappen'le sözleşme imzaladı ve söylentiler büyük oranda duruldu. Çünkü genç pilotun adı Mercedes'le ciddi şekilde anılıyordu.

Verstappen'in sözleşmesi, yeni anlaşması 2023 sonunda bitecek. Fakat Helmut Marko sözleşmede bir performans ya da erken fesih maddesi olduğunu ima etti.

"Her takımın belirli bir sürekliliğe sahip olması önemli. Her sürücünün de işine odaklanabilmesi önemli. Yani bu yüzden anlaşmanın erken gerçekleşmesi iyi bir şey."

"İlk olarak Honda ile sözleşmeyi 2021 sonuna kadar uzattık. Sonrasında ise Max ile olan anlaşmayı hızlı şekilde yaptık."

"Prensip olarak bu sözleşme su geçirmez. Normal şartlarda sözleşmeye erkenden son verilemez."

"Şimdi Honda ile 2021 yılına kadar sözleşmemiz var. Ve motorsuz bir Formula 1 aracı, elbette zor olur!"

"Yani Verstappen'i tutmak için rekabetçi bir motora ihtiyacımız olduğu açık." 

Marko'nun "normal şartlarda" ifadesiyle anormal bir şey olması halinde sözleşmenin erkenden feshedilebileceğini işaret ettiğine inanılıyor. Bu "anormal" şartlar, Honda'nın ayrılığı ya da Red Bull'un performans olarak geride kalması olabilir.

Ancak Marko, herhangi bir şeyden korkmuyor ve 2021'de Red Bull'un, vaat ettiği her şeyi yapabileceği konusunda umutlu.

"Özellikle mutluyuz, çünkü bu bize istikrar veriyor ve tüm ekibe inanılmaz miktarda motivasyon veriyor."

"En büyük hedefimiz, Formula 1'e bizimle başlayan Max'in şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu olması."

"Bize muazzam bir destek veriyor ve geçen yıl onu elde edebileceğimiz sonuçlar konusunda ikna etmeyi başardık."

Verstappen'in sözleşmesinin yıllık 40 milyon euro değerinde olduğu iddia ediliyor.

Sonraki haber
2010'lu yıllarda hangi takım kaçıncı oldu?

Önceki haber

2010'lu yıllarda hangi takım kaçıncı oldu?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Ronald Vording

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021'de F1'e dönmeye hazırlanan Alonso: "Yarım kalan bir işim var"

2
Formula 1

2010'lu yıllarda hangi takım kaçıncı oldu?

1s
3
Formula 1

Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir

23dk
4
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı

5
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın 'henüz kimsenin kullanmadığı' zayıf yönleri var"

Son Videolar

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

07:02
Formula 1

"Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir
F1

Verstappen'in sözleşmesinde erken fesih maddesi olabilir

2010'lu yıllarda hangi takım kaçıncı oldu?
F1

2010'lu yıllarda hangi takım kaçıncı oldu?

Hamilton: "Henüz Mercedes'le sözleşme görüşmesi yapmadım"
F1

Hamilton: "Henüz Mercedes'le sözleşme görüşmesi yapmadım"

FIA: “Çin'deki durumu izliyoruz”
F1

FIA: “Çin'deki durumu izliyoruz”

Red Bull, 2020 aracını 12 Şubat'ta piste çıkaracak!
F1

Red Bull, 2020 aracını 12 Şubat'ta piste çıkaracak!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.