Marko: "Norris'in zamanında Toro Rosso'da yarışmak için hazır bir sözleşmesi vardı"

Red Bull Racing şu anda motor sporlarının en büyük isimlerinden biri ve bu da dünyanın dört bir yanındaki en büyük genç yetenekleri keşfetmek için ağlarını çok geniş bir alana yayabilecekleri anlamına geliyor.

Helmut Marko tüm projeyi yöneten kişi ve son yirmi yılda pek çok genç sürücünün kaderini belirlemede onun fikirleri çok önemli oldu.

Marko son yaz tatilini Red Bull'un Genç Takımı için potansiyel yeni sürücüleri analiz ederek geçirdi ve Isack Hadjar ve Arvid Lindblad gibi isimlerin geleceğin F1 dünya şampiyonlarına dönüşmesini umuyor.

Ancak Marko, Inside Line Podcast’te yaptığı açıklamada, bir istisnai yeteneği imzalamaya çok yaklaştığını ancak bunu sonuca ulaştıramadığını paylaştı.

Max Verstappen, üç dünya şampiyonluğuna sahip ve neslinin yeteneği olarak kabul ediliyor.

Şu anki Red Bull’la artık gridin önünde olmasa da, Sürücüler Şampiyonası'ndaki avantajı onu dördüncü şampiyonluğu için hâlâ favori yapıyor.

Bu aşamada onu durdurması en muhtemel isim McLaren'ın yıldızı Lando Norris.

Ancak, Marko'nun geçmişte Norris'in Red Bull'un ikinci takımıyla sözleşme imzalamasını sağlayacak bir kontrat hazırladığını öne sürmesi nedeniyle her şey çok farklı olabilirdi.

İngiliz pilot Red Bull'un akademisine katılmaya karar verseydi Formula 1'in seyri değişebilirdi ve aynı araçta yer alsalardı bu yılki şampiyonluk yarışı çok daha heyecanlı olabilirdi.

Red Bull'un yıllar içinde kaçırdığı pilotlar sorulduğunda Marko şunları söyledi: “Ciddi görüşmelerimiz oldu ve Lando Norris için AlphaTauri ya da o zamanki adıyla Toro Rosso için bir sözleşme hazırlamıştık.”

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

“Ancak ne yazık ki iki kontratları vardı ve birinde Lando Norris ile bu iş birliğini durduran bir madde vardı.”

“Ama dediğim gibi, biz iki dünya şampiyonumuzla gurur duyuyoruz.”

Norris, Verstappen'den iki yaş daha genç ve Verstappen'in terfisinin ardından Toro Rosso takımına iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi.

Bunun yerine, takım boşluğu doldurmak için bir aşamada Daniil Kvyat'ı geri çağırırken, Pierre Gasly ve Alex Albon gibi isimler Red Bull'a imza atmak için çağrıldıklarında zorlandılar.

Lando Norris hâlâ geleceğin F1 dünya şampiyonu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor

Norris son derece yetenekli ve sporda 100'den fazla yarıştan sonra nihayet bu sezon CV'sine iki Grand Prix zaferi ekledi.

Bu uzun bekleyişin başlıca nedeni McLaren'ın son yıllarda Red Bull, Mercedes ve Ferrari'ye meydan okuyamamasıydı ancak şu anda griddeki en hızlı araca sahipler.

Ne yazık ki Norris'in Oscar Piastri gibi genç ve parlak bir takım arkadaşına sahip olması da hayatını zorlaştırıyor.

Avustralyalı pilot son zamanlarda Norris'ten pek çok puan aldı ve İtalya Grand Prix'sinde onu geçme hamlesi Norris'in şampiyonluk hırsını ne kadar az önemsediğini gösteriyor.

McLaren bu konuda er ya da geç bir şeyler yapmak zorunda kalabilir, ancak Marko McLaren'ın öngörülebilir gelecekte yarışmalarına izin vermeye devam etmesini umuyor olacak.