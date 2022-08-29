Marko, zaferin ardından kural değişiklikleri için Wolff'a "minnettar"

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Belçika GP'si öncesi en büyük tartışmalardan biri, 2 ay süren tartışmaların ardından devreye alınan ve esnek taban kullanımını kısıtlayan direktifin Red Bull ve Ferrari'yi etkileyip etkilemeyeceğiydi.

Ferrari cephesinden konuşmak için henüz erken, ancak yarışa 14. sıradan başlayan Verstappen'in dominant bir galibiyet elde etmesi ve Perez'in rahat şekilde ikinci olmasının ardından Red Bull cephesindeki tüm soru işaretleri giderilmiş durumda

Takımın iki şampiyonada da önemli bir fark açmasıyla birlikte 2023 aracına odaklanabilme gibi bir ihtimal ortaya çıkmış vaziyette.

Bu konu hakkında RacingNews365'e konuşan Marko, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ü iğnelediği bir yanıt verdi.

Marko, "Bizim felsefemiz gelişmeye devam etmek. Şasi önümüzdeki yıl da hemen hemen aynı kalacak."

"Sadece Toto'nun [Wolff] yeni kuralları nedeniyle belki de şasiyle ilgili bir şeyleri değiştirmemiz gerekecek."

"Yeni kurallar bu hafta sonu çok iyi çalıştı, dolayısıyla Toto'ya teşekkür ediyoruz! Görünüşe göre Mercedes daha da geriye düştü!" dedi.

Red Bull'un performansını da öven Marko, sıralama turlarından sonra eleştirdiği Sergio Perez'in de iyi bir iş çıkarttığını söylüyor.

Marko, "Hafta sonu boyunca araç olsun, lastikler olsun her şey mükemmeldi. İşimiz kolaydı!"

"[Sergio] Perez'in performansından da memnunuz. İlk antrenmanda bir saniyeden fazla gerideyseniz, ikincilik iyi bir sonuçtur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull Racing team celebrate a perfect weekend Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images