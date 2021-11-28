Marko: "Yılın kalan kısmında motor değiştirmeyeceğiz"

2021 Formula 1 sezonunun bitimine sadece iki yarış kaldı ve Red Bull, takımlar şampiyonasında beş puan geride yer alırken, Max Verstappen'in 8 puanlık bir üstünlüğü var.

Fakat Mercedes, Brezilya'da yeni motora geçti ve Hamilton geriden başlamasına rağmen rahat bir galibiyet elde etti. Mercedes bu motoru Katar'da kulalnmazken, hem Suudi Arabistan hem de Abu Dhabi'de yeniden bu üniteye geçecek.

Diğer tarafta Valtteri Bottas zaten şimdiye kadar 6 farklı motor kullandı ve iddiaya göre Suudi Arabistan'da, tıpkı Hamilton gibi "daha fazla güç sunan" farklı bir motor modu kullanacak.

Mercedes'in artık kalan yarışlarda yeni motora geçmesi beklenmezken, bazıları Red Bull'un risk alıp yeni motora geçebileceğini iddia ediyor.

Ancak Marko, durumun böyle olmadığını söyledi ve kendi motorlarındaki aşınma seviyesi çok düşük olduğu için, yeni motora geçmeleri için herhangi bir sebep görmediklerini dile getirdi.

Bu yıl Red Bull'un daha fazla motor değişikliği yapıp yapmayacağı sorusuna Marko, şöyle yanıt verdi: "Hayır, Honda açısından bakarsak, Mercedes'in karşı karşıya olduğu bu tür bir aşınma veya performans dalgalanması ile karşı karşıya değiliz."

"Bizim motorlarımız stabil durumda."

"Performans dalgalanmasının aralığı Mercedes gibi %2 değil, %0.5 seviyesinde."

Cidde cadde pistinin ortalama hızı oldukça yüksek olacak ve motor performansı, takımlara epey yardım edecek.

Bu yıl büyük değişime uğrayan Abu Dhabi'nin yeni pist düzeni de, önceki versiyona kıyasla artık 10 saniye daha hızlı olacak ve pistin ortalama hızı yükselecek.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images