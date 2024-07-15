Marko: "Yeniden öne geçmek için Macaristan'a güncelleme getireceğiz"
Red Bull kıdemli danışmanı Helmut Marko, takımın RB20'yi bir adım daha ileriye taşımak amacıyla bu hafta sonu Macaristan Grand Prix'sine güncellemeler getireceğini doğruladı.
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Marko, takımın son yarışlarda McLaren ve bazen de Mercedes'in gerisinde kaldığını kabul etti. Bu yüzden bu güncellemenin Max Verstappen'in yeniden en hızlı paketle yarışmasını sağlayacağına inanıyor.
Verstappen ve Lando Norris Avusturya'da temas yaşamış olsalar da Mercedes son iki yarışı kazanmış durumda. Aynı zamanda bu, Verstappen'in 2022'deki Britanya ve Avusturya Grand Prix'lerinden bu yana ilk kez üst üste kazanamadığı iki yarış oldu.
Bu durum, Verstappen-Red Bull kombinasyonunun o zamandan bu yana ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olsa da Marko, takımın şu anda tek başına en hızlı araca sahip olmadığına ve en ufak bir hatanın rakiplerinin zafere ulaşmasına izin vereceğine inanıyor.
Ancak Macaristan'da yeni güncellemenin gelmesiyle Marko, Red Bull'un eski performansına kavuşacağından umutlu.
"Bizim için en önemli nokta, kazanmamız için her şeyin mükemmel olması gerektiği. En ufak bir hata bile olmamalı."
"Orta lastikte çok yavaştık ama Budapeşte'ye bir güncelleme ile geleceğiz ve bunun bizi tekrar bir adım öne çıkaracağını umuyoruz."
"Önümüzdeki yarışlara bakarsanız, Budapeşte'nin oldukça yavaş bir pist olduğunu söyleyebilirsiniz ve Spa, Max'in her zaman son derece iyi olduğu pistlerden biridir."
"Şu anda temelde McLaren'in gerisindeyiz; Britanya yarışına bakarsanız, Mercedes'in de gerisindeyiz."
"Red Bull şu anda hâlâ en hızlı araç değil ve bunu güncellemeyle düzeltmemiz gerekiyor."
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