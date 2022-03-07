Marko: "Yeni parçalar hazırlıyoruz ve Bahreyn testi için sabırsızlanıyoruz"

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Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde OE24 ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve burada çeşitli konulara değindi.

Marko, birkaç yıl önce Lewis Hamilton'ın kazandığı maaşın çok yüksek olduğunu söylüyordu. Fakat şimdi Max Verstappen de yeni kontratıyla beraber benzer miktarda para alacak.

Bunun hatırlatılması üzerine Marko, "Hamilton'ın tam olarak neyi hak ettiğini bilmiyorum ama bir dünya şampiyonunun çok farklı paralar kazanması gerektiği açık. Şu anda sadece iki süper yıldız var ve geleceğin adamı Max."

"Onunla yaptığımız kontrat, şu ana kadar bizim yaptığımız en uzun kontrat. Max, bizimle çalışmaya 2015'te başladı."

Marko, geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın yaşı nedeniyle artık yavaşlayacağını söylemişti ve bu sözleri tepki çekti.

Bu konu hakkında Marko, "Yaşla alakalı performans piramidine bakarsanız, öyle olması mantıklı. Öyle değil mi?" dedi.

Sonrasında kış testlerini ve Red Bull'un durumunu yorumladı.

Marko, "Testlerde kimin ne kadar dolu depoyla sürüş yaptığını kimse bilmiyor. Görünüşe bakılırsa biz ve Mercedes'le beraber Ferrari önde olabilir."

"Henüz gerçek performansımızı göstermedik ve arka planda hazırlanan yeni parçalar var."

"Barselona testinde görüldüğü gibi yarım saniye geride değiliz. Mercedes bize kıyasla iki seviye daha yumuşak lastikteydi, biz daha sert lastiklerle sürüş yaptık. Sonraki testleri sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Son olarak George Russell'ın Mercedes'teki durumuyla ilgili de, "Russell, Bottas gibi iki numara rolünü kesinlikle kabul etmeyecek. Pozisyon mücadelesi verecek ve hemen mücadeleye dahil olacak." dedi.

Helmut Marko, Christian Horner Fotoğraf: Erik Junius