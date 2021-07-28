Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

İki hafta önce gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda liderlik için mücadele eden Verstappen ve Hamilton, Copse virajında temas yaşamışlardı.

Bu temasın ardından Verstappen 51G'lik bir kaza yaparken, olayda Hamilton "ağırlıklı olarak" suçlu görülmüş ve 10 saniyelik bir zaman cezası almıştı.

Ancak bu zaman cezası, Hamilton'ı yarışı kazanmasına engel oluşturmadı ve İngiliz pilot 8. Britanya GP galibiyetine uzandı. Hamilton bu galibiyetle, şampiyona lideri Verstappen'le arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Hamilton'a verilen cezanın boyutundan memnun olmayan Red Bull yöneticileri, ceza kararına itiraz etmiş ve olayın yeniden incelenmesini istemişti.

Bu tarz olaylar, "önemli ve konuyla alakalı yeni kanıtların" bulunduğunda yeniden gözden geçirilebiliyor. Bu konu, Macaristan Grand Prix'si öncesinde yarın görüşülecek.

Bugün Alman RTL'e konuşan Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, bu görüşmeye takımın o gün Verstappen'in sağlık durumuyla ilgilendiğinden mevcut olmayan yeni bilgiler getireceğini belirtti.

Verstappen, bu büyük kazayı büyük bir problem yaşamadan atlatmış ve hastanede tedbir amaçlı testlerin ardından taburcu edilmişti.

"O gün mevcut olmayan bilgiler Perşembe günü getirilecek ve olayın yeniden değerlendirileceğini umuyoruz çünkü hâlâ Hamilton'ın cezasının hafif olduğunu düşünüyoruz."

Bu temasta kimin suçlu olduğuna dair ve Hamilton'a verilen cezanın boyutuna dair birçok tartışma yaşanmıştı.

Marko, Red Bull'un argümanlarının "videolarla kanıtlanacağını" ekledi ve "Önemli olan şey yeni kanıtlar, olgular getireceğimiz. Ancak bu detayları veremem."

Kazanın yaşanmasının ardından Silverstone pistini erkenden terk eden Marko, Hamilton'ın men cezası alması gerektiğini düşünüyordu.

Marko, Red Bull'un getireceği yeni kanıtların kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacağını ifade etti ve Hamilton'a nasıl bir ceza verilmesi gerektiği hakkında şunları söyledi: "Onun kazanmasını önleyecek bir ceza uygun olurdu. Yani bir pitten geçme cezası ya da sonraki yarıştan men edilmesi gibi cezalar. Bu seviyede bir şey olmalı."

"Ancak bu hakemlere kalmış. Öncelikle bu konuyu yeniden incelemeyi kabul etmelerinden ötürü çok mutluyuz ve şimdi bu olayı nasıl yönetecekler göreceğiz."

"Ancak bizim getireceklerimiz, bence olaya farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sutton Images