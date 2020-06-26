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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Avustralya için önemli güncellemelerimiz olacak"

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Marko: "Avustralya için önemli güncellemelerimiz olacak"
Ekleyen:
, Editör
26 Haz 2020 07:43

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un önemli güncellemeler hazırladığını doğruladı.

Red Bull, sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans sergilemeyi başardı ancak genel olarak hâlâ Mercedes'in önde olduğu düşünülüyordu.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gelecek hafta sonu yapılacak Avusturya GP için yeni güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.

Auto, Motor und Sport'a konuşanMarko şöyle dedi: “Spielberg'e götüreceğimiz araçla Melbourne'e götürdüğümüz araç farklı olacak. Mayıs ayındaki Barcelona yarışı için hazırlananlar ve Avusturya GP için planlananlar olmak üzere bazı yeni güncellemelerimiz olacak."

"Tüm yeni parçalar CFD'de elde edilen veriler göz önünde bulundurularak geliştirildi. Bu, belirsiz bir faktör."

"Şimdi ilk güncellemenin ne kadar etkili olduğunu bilmeden arka arkaya üçüncü güncellemeyi getireceğiz. Takım bunları gerçek anlamda değerlendirme fırsatı bulamadı. Bu yüzden hesaplamaların doğru olduğunu varsaymaktan başka bir çaremiz yok."

Marko, yeni takvim hakkında da açıklamalarda bulundu ve Avrupa dışında kesinleşen tek yarışın Çin olduğunu belirtti.

Steirischen Wirtschafttal ile olan röportajında Marko, "Avrupa'daki tüm yarışların gerçekleşeceğine inanıyorum. Ancak yurt dışında kesinlikle değişiklikler olacak. Şu anda Avrupa dışında kesin olan tek yarış Çin."

"Bu yıl tuhaf bir durumdayız. Bu yüzden en başından itibaren güçlü başlamalı ve agresif olmalısınız. Ama aynı zamanda sadece sekiz yarış varsa yarış dışı kalmayı da göze alamazsınız."

"Lewis Hamilton'ı şampiyonluk için favori olarak görüyorum. Ama Verstappen'e ilk şampiyonluğunu kazandırmak istiyoruz ve bu da daha fazla baskı yaratıyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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