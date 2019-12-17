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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Yeni aracın gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar iyi gidiyor"

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Marko: "Yeni aracın gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar iyi gidiyor"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ara 2019 13:46

Helmut Marko, 2020 yılı için hazırladıkları yeni RB16'nın gelişiminden memnun olduklarını, çünkü sahip oldukları programdan iki hafta önde yer aldıklarını dile getirdi.

Red Bull, bu yıl Renault motorundan Honda'ya geçti ve bu yılı her zaman bir "geçiş yılı" olarak gördüklerini açıkladı.

Buna rağmen Avusturyalı ekip bu yıl Honda'nın geri dönüşünden sonraki ilk podyumunu, ilk pole pozisyonunu ve ilk zaferini almayı başardı.

Şimdi hedef, 2020 yılında dünya şampiyonu olmak ve Max Verstappen'in tarihin en genç şampiyonu yapmak.

Helmut Marko, Servus TV'ye verdiği demeçte yeni aracın gelişim sürecinin çok iyi gittiğini, hatta sahip oldukları programın iki hafta önünde olduklarını söyledi.

Red Bull'un "tipik" olarak sezona yavaş başlaması ve sonradan hızlanmasıyla ilgili Marko, "Bu tipik bir şey mi? Bunu söyleyemem. Çünkü normal olarak İspanya'dan sonra rekabetçi oluyoruz, ama bu sefer bu durum biraz daha uzun sürdü. Ama tüm bunlar bizim için 2020 adına öğrenme süreciydi."

"Gelecek yıl için artık hiçbir bahanemiz yok. Motor en üst seviyede, Max artık daha deneyimli ve bu sayede performansının en üst noktasında. Şimdi şasi tarafında en iyisini yapmak bizim elimizde."

“Programın en az 14 gün ilerisindeyiz. Şimdi VTC'ye de sahibiz ve bu test tezgahı sayesinde, 330 km / s'e kadar her şeyi gerçek zamanlı olarak test edebiliyoruz. Bu sayede haritalama gibi sorunları çözebilyoruz . Bunun için dört tam hafta planladık."

"Durum her zamankinden daha iyi gidiyor ve yeni sezon için iyi bir konsepte sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Marko, 2019 sezonu öncesinde beş galibiyet hedefi koymuştu ancak Red Bull üç zafer aldı.

"Bu yıla bakarsak en az beş ya da altı yarış kazanma potansiyeline sahiptik. Örneğin Meksika'da kazanabilirdik ve Austin'de de kazanabilirdik."

Christian Nimmervoll

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Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Ronald Vording

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