Marko: "Yavaş virajlarda çok fazla vakit kaybediyoruz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Silverstone'daki ilk günün ardından büyük bir adım atmalarını umuyor.
Isack Hadjar, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull, Silverstone'daki ilk günde tempo olarak McLaren'ın biraz uzağında göründü.
Bu konuda ORF'ye konuşan Marko şöyle dedi: "Yavaş virajlarda çok fazla zaman kaybediyoruz, özellikle birinci sektörde neredeyse 0.3 saniye kaybettik."
"İlk antrenmandan daha kötüyüz, yarış temposu da o kadar iyi değil. Çok kötü değil ama Norris ile aynı seviyede değil."
"Yani burada düzeltmemiz gereken çok şey var. Öte yandan, Pazar ve Cumartesi günleri için hava durumu pek iyi değil. Karar vermemiz gereken bir seçim var; yağmura mı odaklanacağız yoksa kuru zemine mi?"
"Bu ilginç bir gelişme ama attığımız adım kesinlikle doğru değildi çünkü yavaş virajlarda çok fazla zaman kaybediyoruz."
"Birkaç şeyin karışımı yüzünden böyle oluyor; araç çok fazla kayıyor ve bence mekanik bir durum."
McLaren'ın önde olmasını bekleyip beklemediği sorusuna Marko, "Doğru dengeyi bulup bulamayacağımızı ya da yavaş virajlarda çok fazla kaybetmeden hızlı viraj performansımızı koruyup koruyamayacağımızı göreceğiz."
"Lastik aşınması açısından o kadar kötü değildik, ancak yarışa gönül rahatlığıyla girebileceğiniz kadar iyi de değildik." cevabını verdi.
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