Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncü sıradan başladığı yarışta pit stoplarla birlikte liderliği aldı ve hem güvenlik aracı öncesi hem de güvenlik aracı sonrası çok iyi bir tempo yakaladı.

Verstappen rahat şekilde yarışı kazanacak gibiydi ancak bitime dört tur kala lastik patlattı ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Bu, Red Bull kampını büyük hayal kırıklığına uğrattı çünkü bu kaza nedeniyle olası bir galibiyeti kaybetmiş oldu.

Yarış bu şekilde bitseydi Hollandalı pilot puan farkını 14'e çıkaracaktı ve oldukça önemli bir avantaj elde etmiş olacaktı.

Hamilton'ın yaptığı hata en azından Verstappen için bir telafi olurken, Marko yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.

Marko, ORF'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Yarış tamamen kontrolümüz altındaydı, Max ön tarafta birbiri ardına en hızlı turları atıyordu."

"Maksimum seviyede değildi, sınırda değildi ve lastik yönetimi harikaydı."

"Lastiklerde titreşim ya da çok yüksek sıcaklık belirtisi yoktu. Her şey aniden oldu, bir anda patladı ve kaza oldu"

"Tanrıya şükür yarış tekrar başladı. Sergio Perez için biraz endişeliydik çünkü araçla ilgili küçük sorunları vardı."

"Yarışa devam ettikçe bu sorunlar giderek büyümeye başladı. Neyse ki her şey iyi bitti."

"Verstappen'in yarış dışı kalması üzüntü vericiydi çünkü şampiyonadaki farkı daha da büyütebilirdik."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images