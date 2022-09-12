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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Marko: "Yarış güvenlik aracı ardında bitmemeliydi"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, İtalya GP'nin güvenlik aracı arkasında bitmesinden memnun değil.

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Marko: "Yarış güvenlik aracı ardında bitmemeliydi"
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Yarışın 47. turunda Daniel Riccardo'nun aracı teknik bir sorun nedeniyle pist kenarında durdu ve araç pist üstünden hemen kaldırılamadı.

Bu işlemin çok uzun sürmesi nedeniyle güvenlik aracı finişe kadar pistte kaldı ve yarış güvenlik aracı ardında tamamlandı.

Buna sebep olan bir diğer faktör, güvenlik aracının Max Verstappen yerine George Russell'ı ardına almasıydı.

Helmut Marko, Max Verstappen'in son zaferine çok sevinmiş olsa da, FIA'nın tutumundan memnun değil ve İtalya Grand Prix'sinin güvenlik aracının arkasında tamamlanmaması gerektiğine inanıyor.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Kesinlikle yanlış bir karardı."

"Güvenlik aracı yanlış sürücüyü seçti ve bir tur geride olanları geçmemeliydi. Tüm bunlar olmasaydı, harika bir finiş görebilirdik. Böyle olsaydı bizim için daha zor olabilir ve dezavantajlı duruma düşebilirdik. Ancak sporun çıkarları her şeyden önce gelmelidir."

"Ayrıca bence hakemlerin daha hızlı çalışması gerekiyor, aracı kaldırmak için yeterince zamanları vardı. Bu pistte, gridin bir turu tamamlaması için oldukça fazla zamana ihtiyacı var. Fakat buna rağmen yarışın sonu mahvoldu." dedi.

Marko, Verstappen'i de övdü ve kalan yarışlarda daha fazla zafer beklediğini de ekledi

Marko, "Max inanılmaz bir hızla liderliği geri almayı başardığı için belirgin bir hız avantajımız vardı. Belki bu sezon 14 galibiyet alabiliriz."

"Şimdiye kadar tüm pistler arabamıza uygundu. Yine de Charles Lecler'in bazı yarışlarda önümüze geçebileceğini göz ardı edemeyiz. Yine de şampiyonluğu Singapur'da kazanmak istiyoruz, orada bunu mükemmel bir şekilde kutlayabiliriz." dedi.

Verstappen, Marko'nun bahsettiği gibi 14 zafere ulaşırsa, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, drives in to Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, drives in to Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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