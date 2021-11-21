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Formula 1 / Katar GP Haberler

Marko: "Yarış bizim için çok zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sıralama turlarından sonra verdiği demeçte, pazar günkü Katar GP'nin kendileri için zor geçeceğini kabul etti.

Marko: "Yarış bizim için çok zor olacak"

Red Bull, Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Mercedes'in seviyesinden çok uzaktı ve Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın turundan neredeyse 0.5 saniye yavaş kaldı.

Hal böyle olunca durum, pazar günü için pek de parlak görünmüyor.

Helmut Marko da sıralama turlarından sonra verdiği röportajda, pek umutlu konuşmadı.

Marko, "Aradaki fark biraz endişe verici görünüyor. Başlangıçta ilk sektörde çok fazla zaman kaybediyorduk."

"Sonra bu durumu telafi etmeyi başardık ama bu kez de ikinci sektörde geride kalmaya başladık.

"Bir ileri, bir geriye gittik. Aracımız tek turda hiçbir zaman yeterince hızlı olmadı." dedi.

Röportajı verirken mutsuz gözüken Marko, pozitif şeyler bulmaya çalıştı.

"Yani, olumlu kalmaya çalışıyoruz... Aracımız normalde dolu depo ile çok daha iyi çalışıyor ve daha iyisini yapabiliyoruz."

"Umarım heyecan verici bir yarış çıkarabiliriz."

"Lewis'in hangi tempoda gidebileceğini göreceğiz. Fakat bizim için çok, çok zor bir yarış olacak."

Antrenman turlarında Verstappen'in arka kanadının titrediği görülmüştü.

Bu konuda Marko, "Sadece Max'in kanadında böyle bir sorun olması ilginç. Sergio aynı tip arka kanada rağmen bu sorunu yaşamadı."

"Fakat daha fazla yere basma gücüne geçtik ve bu da sorunlu kanadı kullanmayacağımız, bu yüzden de sorunun yaşanmayacağı anlamına geliyor."

"Zaten buradaki düzlük o kadar da uzun değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, waves to fans after Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, waves to fans after Qualifying

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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