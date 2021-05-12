Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Honda'nın bu senenin sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurması ile birlikte Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın projesini kendi devralmaya karar vermiş ve Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

Milton Keynes merkezli takım, kesenin ağzını açarak alandaki en iyi mühendisleri departmanına katmaya başladı. Red Bull, geçtiğimiz günlerde uzun süredir Mercedes'in motor departmanı şefi olarak görev yapan Ben Hodgkinson ile ve ardından HPP'den önemli 5 mühendis ile daha anlaştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, uzun vadeli gelecekte Red Bull'un, 2025 güç ünitesi kuralları için tamamıyla kendi motorunu üretmek istediğini söylemişti. Bu motorla birlikte Red Bull, yeni partnerlere ve müşteri takımlarına da merhaba diyebilir.

Wolff da bunu vurgulamış ve Red Bull'un eline geçecek Honda teknolojilerini Volkswagen'a aktarabileceğini, Alman markanın Red Bull ile birlikte hâlâ spora girebileceğini belirtmişti.

Konu hakkında konuşan Marko, şunları söyledi: ''Wolff, Honda'dan aldığımız teknolojileri Volkswagen'a aktaracağımızı söyleyen ayrıntısız bir yorumda bulunmuş.''

''Bu tamamen saçmalık, bu hiç adil olmazdı ve böyle bir şey planlamıyoruz. Bu kurallar devam ettikçe bu motordan (Honda) sorumluyuz.''

''Ancak gelecekte partnerlere açık olduğumuz doğru. Sadece motor ya da motordan daha fazlası için de açığız.''

Milton Keynes'de bulunan fabrikalarına motor departmanını da getirmenin avantajları hakkında konuşan Marko, ''Ferrari'ye benzer bir durumda olacağız: Sonunda şasi bölümümüz ve motor bölümümüz aynı merkezde olacak. Bu bir rüya gibi.''

''Takımın sahiplerine minnettarız çünkü bu finansal bir bağlılık da gerektiriyor.''

''İlk adımda, Honda motorunu devralarak onu geliştireceğiz ve 2022-2024 arasında bunu kullanacağız. 2025'de gelecek yeni motor kurallarında motor üretiminde harcanan meblağlar düşürülecek , böylelikle parçalar da basitleşecek. Yani, motor uzmanı olmayan biri bile bu motorları dizayn edebilecek.'' dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images