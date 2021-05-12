Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’ Sonraki / Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1 Haberler

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Ekleyen:

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un, Red Bull'un Volkswagen'a motor bilgilerini aktaracağı iddiasının saçmalık olduğunu söyledi.

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Honda'nın bu senenin sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurması ile birlikte Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın projesini kendi devralmaya karar vermiş ve Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

Milton Keynes merkezli takım, kesenin ağzını açarak alandaki en iyi mühendisleri departmanına katmaya başladı. Red Bull, geçtiğimiz günlerde uzun süredir Mercedes'in motor departmanı şefi olarak görev yapan Ben Hodgkinson ile ve ardından HPP'den önemli 5 mühendis ile daha anlaştı.

İlgili haberler:

Red Bull takım patronu Christian Horner, uzun vadeli gelecekte Red Bull'un, 2025 güç ünitesi kuralları için tamamıyla kendi motorunu üretmek istediğini söylemişti. Bu motorla birlikte Red Bull, yeni partnerlere ve müşteri takımlarına da merhaba diyebilir.

Wolff da bunu vurgulamış ve Red Bull'un eline geçecek Honda teknolojilerini Volkswagen'a aktarabileceğini, Alman markanın Red Bull ile birlikte hâlâ spora girebileceğini belirtmişti.

İlgili haber:

Konu hakkında konuşan Marko, şunları söyledi: ''Wolff, Honda'dan aldığımız teknolojileri Volkswagen'a aktaracağımızı söyleyen ayrıntısız bir yorumda bulunmuş.''

''Bu tamamen saçmalık, bu hiç adil olmazdı ve böyle bir şey planlamıyoruz. Bu kurallar devam ettikçe bu motordan (Honda) sorumluyuz.''

''Ancak gelecekte partnerlere açık olduğumuz doğru. Sadece motor ya da motordan daha fazlası için de açığız.''

Milton Keynes'de bulunan fabrikalarına motor departmanını da getirmenin avantajları hakkında konuşan Marko, ''Ferrari'ye benzer bir durumda olacağız: Sonunda şasi bölümümüz ve motor bölümümüz aynı merkezde olacak. Bu bir rüya gibi.''

''Takımın sahiplerine minnettarız çünkü bu finansal bir bağlılık da gerektiriyor.''

''İlk adımda, Honda motorunu devralarak onu geliştireceğiz ve 2022-2024 arasında bunu kullanacağız. 2025'de gelecek yeni motor kurallarında motor üretiminde harcanan meblağlar düşürülecek , böylelikle parçalar da basitleşecek. Yani, motor uzmanı olmayan biri bile bu motorları dizayn edebilecek.'' dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Önceki haber

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Sonraki haber

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

3s
2
Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40 dk
3
Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

4s
4
Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

10s
5
Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Son Haberler
Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
F1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

5dk
Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
F1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40dk
Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
F1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

1s
Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
F1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"
F1

Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''
Formula 1

Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci
Formula 1

Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor
Formula 1

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti
Formula 1 Formula 1

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
Formula 1 Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Son Haberler

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1 Formula 1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Formula 1 Formula 1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.