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Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Toto Wolff'un Max Verstappen'le ilgili sözlerine yanıt verdi.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, after the race

Max Verstappen, Monza'da arka arkaya 10. zaferini elde ederek, arka arkaya en çok yarış kazanan isim olmayı başardı.

Verstappen'in elde ettiği başarılar çoğu zaman Red Bull'un hızına bağlanıyor ancak Hollandalı pilot da kariyerinin en formda dönemini geçiriyor gibi görünüyor.

Bu yıl birkaç kez geriye düşmesine rağmen zafere ulaşmayı başaran Verstappen, bu şekilde devam ettiği takdirde yakın gelecekte diğer rekorları da kırabilir.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, Verstappen'in başarılarının pek bir önemi olmadığını söyleyip, "Rekorlar [Verstappen'in] umurunda mı bilmiyorum. Bu benim için de önemli bir şey değil, o sayılar Vikipedi için ve zaten kimse onları okumuyor." demişti.

Bazı isimler bu yorumları eleştirmişti ve şimdi de Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'dan cevap geldi.

Marko, "Vikipedi en çok okunan kaynaklardan biri. Belki birisi Wolff'a bundan bahseder."

"Üst üste onuncu zafer Max için büyük anlam ifade ediyor. Yeni bir rekor kırmak sadece motivasyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda takıma da güç verir."

"Max'in başarısını küçümsemeye gerek yok. Bu rekor artık bize ait olduğu için mutluyuz."

"Mercedes ile aramızdaki fark, bizim kendi işimize bakıyor ve daha da hızlı olmanın yollarını arıyor olmamız. Onlar gibi açıklamalar yapmıyoruz."

"Mercedes ciddi bir rakip olana kadar tüm bunlar bizi rahatsız etmeyecek." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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