Marko, Wolff'un Verstappen yorumlarıyla alay etti

Verstappen, 2014 yılında Formula 3'teki performansıyla yankı uyandırdı ve neredeyse tüm F1 takımlarının dikkatini çekti.

Ancak sadece Red Bull ona bir koltuk teklif edebildi ve Hollandalı pilot da sonunda bu takıma geçti.

Mercedes de o dönem Verstappen ile ilgileniyordu, ancak Toto Wolff, Esteban Ocon'un o zamanlar daha öne çıktığını ve Verstappen'in Formula 1'de bu kadar başarılı olup olmayacağının "kesin olmadığını" belirtti.

Fakat Marko, Wolff'un bu sözlerine katılmıyor ve hatta onunla dalga geçiyor.

80 yaşındaki Avusturyalı, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda, "Verstappen'in yeteneği Formula 3'te yeterince görünür değil miydi?" diye sordu.

Sonrasında, "Eğer göremediyse, Toto'nun neye baktığını gerçekten merak ediyorum!"

"Max'in Norisring performansını gördüğümde, onun özel bir şeylere sahip olduğunu çok net bir şekilde gördüm." şeklinde devam etti.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Motorsport Images

O zamanlar henüz 16 yaşındaki Verstappen, ıslak zemindeki bir F3 yarışında rakiplerine göre tur başına 2 saniye daha hızlıydı.

Verstappen, son zaferiyle Senna'nın 41 galibiyetlik rekorunu geçti ve şimdi daha üst sıralara odaklanıyor.

Marko, "Schumacher emekli olduğunda, 'Bu rekor sonsuza dek kalacak' diye düşündüm."

"Ancak sonra Mercedes ve Lewis'ten inanılmaz bir performans geldi."

"Ben Max'in de orada olabileceğini düşünüyorum. Aşırı özgüvene kapılmazsa, her şey mümkün olabilir."

"Düzenlemeler 2025'e kadar nispeten sabit kalacak ve 2026'da, kendi motor projemiz gerçekten umut verici bir noktada olacak."

"Harika bir ekibimiz ve iyi bir fabrikamız var. Max, 2028'e kadar bizimle sözleşmesi olan ve potansiyelini henüz tam olarak ortaya koymamış bir sürücü. Gelişim sürecine devam ediyor."

"Her şeyi o kadar kolay yapıyor ki, sanki hiçbir baskı altında değilmiş gibi görünüyor. Birlikte nereye kadar gidebileceğimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.