Marko, Wolff'a Red Bull kıyafeti giyme çağrısında bulundu

Red Bull ve Mercedes arasındaki rekabet bu sene hem pist üstünde hem de pist dışında devam ediyor.

Türkiye GP öncesinde iki tarafı ilgilendiren ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Toto Wolff eskiden bir dönem yarışçı isimlerden birisiydi ve geçtiğimiz günlerde onun 2000'li yıllarda Red Bull renkleriyle yarıştığını gösteren bir fotoğraf gündeme geldi.

Bu fotoğrafları gören Marko, Wolff'a şakayla yine aynı renkleri giyebileceğini söyledi.

F1-Insider'a konuşan Marko, "Umarım bu yeni bir fotoğraf değildir. Ancak ciddi konuşmam gerekirse, bu nereden çıktı bir fikrim yok. Bu konuda yapabilecek bir şeyim yok."

"Bay Wolff, İstanbul'da da aynı tulumu giyebilir." dedi.

Wolff, 2000'li yılların başında Red Bull renkleriyle birçok dayanıklılık yarışına katıldı ve hatta 2006'da Dubai 24 Saat yarışını kazandı.