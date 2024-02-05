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Marko: "Wolff, Verstappen'i isteyecek ama alamayacak"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes patronu Toto Wolff'un Max Verstappen'in kapısını çalacağından emin.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi tüm Formula 1 dünyası için işleri biraz değiştiriyor.

Şimdi Mercedes, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın halefini aramak zorunda ve takım patronu Toto Wolff "cesur bir şey" yapmak için doğru zaman olabileceğini belirtti.

Bu açıklamanın hemen ardından takımın Max Verstappen'i Red Bull Racing'den transfer etmeyi düşünüp düşünmediğine dair sorular ortaya atıldı fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun Mercedes için kötü haberleri var.

Sport.de'ye konuşan Marko, "Toto Wolff deneyecek ama başarılı olamayacak."

"Max'in iyi bir hafızası var ve Mercedes'in kendisine yönelttiği suçlamaları unutmadı."

"2021'de Silverstone'da yaşanan kaza ve Abu Dabi'deki sezon finali bunun en mükemmel örnekleri." dedi.

Marko, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin kendisini heyecanlandırdığını da ekledi.

"Lewis'in Ferrari'ye geçmesi şu anda Formula 1'de olabilecek en iyi şey."

"Bu kararın iki iyi nedeni var: Ferrari'ye olan ilgisi ve Hamilton'ın artık Mercedes'e güven duymaması."

"Bence Hamilton'ın bu hamlesi Toto Wolff ve Frederic Vasseur arasındaki dostane ilişkiyi de kötüleştirecek."

"Wolff alt kategorilerde her zaman Vasseur'ü desteklemişti. Fakat şimdi bu yaşandı."

Ferrari'de Charles Leclerc ve Hamilton arasındaki rekabet hakkında konuşan Marko, "Leclerc'in tek turda avantajı var. Ancak Hamilton yıl boyunca daha güçlü olacak ve Ferrari'nin süper starı olarak öne çıkacak." diye ekledi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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