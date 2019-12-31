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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Wolff ve Hamilton, Ferrari ile oynuyor"

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Marko: "Wolff ve Hamilton, Ferrari ile oynuyor"
Ekleyen:
, Editör
31 Ara 2019 07:36

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmeyeceğini düşünüyor.

Son dönemde Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçiş yapabileceği yönünde pek çok spekülasyon bulunuyor.

Bu iddialar Ferrari başkanı John Elkann'ın Hamilton'la yüz yüze yaptığı görüşmenin ardından iyice alevlenmiş durumda.

Hatta son haftalarda Mercedes takım patronu Toto Wolff'un dahi Ferrari'ye geçebileceği iddia ediliyor.

Ancak Helmut Marko, Mercedes'te altı şampiyonluk elde eden ikilinin Ferrari ile oynamaktan başka bir şey yapmadığına inanıyor.

Marko, "John Elkann'la Lewis Hamilton arasındaki toplantı, kart oyunun sadece bir parçası."

"Lewis ve Toto Wolff, bu şekilde Ferrari'de mümkün olduğunca çok soruna neden olmak için çabalıyorlar."

"Şahsen bu teoriye katılmıyorum. Tamamen yeni sözleşmelerle ilgili. Lewis, Ferrari'nin patronuyla görüşme yapıyor, bu da finansal görüşmeler için önemli bir argümandır."

"Bu Formula 1'deki politik bir oyun." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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