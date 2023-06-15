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Marko: "Wolff, Schumacher için bizimle görüştü"

Red Bull Formula 1'in danışmanı Helmut Marko, Toto Wolff'un Mick Schumacher'i transfer etme konusunda kendileriyle görüştüğünü doğruladı.

Ekleyen:
Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, birkaç hafta önce ilginç bir açıklama yaptı ve Pierre Gasly'nin yerine Haas'tan ayrılan Mick Schumacher'i getirmek istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

Mick sonrasında Mercedes'in yedek pilotu oldu ve burada takım patronu Toto Wolff'un desteğini ardına aldı. Aslında ikilinin arası bundan önce de iyiydi.

Alman Sport1 kanalı, Mercedes takım patronu Wolff'un Marko ve Christian Horner'ın patronu Oliver Mintzlaff'la görüşüp, Gasly'nin yerine Schumacher'in geçmesi konusunda doğrudan bir görüşme yaptığını öne sürdü.

Helmut Marko, bu iddiaları doğruladı ve neden Alman pilotu reddettiklerini anlattı.

Marko, "Bay Wolff'un aynı anda FIA'ya giderek bize karşı hamle yaptığı bir dönemde bunu yapması aptalcaydı."

"Schumacher'i neden bu şekilde transfer edelim ki?"

"O artık bir Mercedes pilotu, dolayısıyla ondan bay Wolff sorumlu."

"Eğer onu gerçekten bu kadar çok düşünüyorsa, neden onu kendi takımında yarıştırmıyor ya da nüfuzunu kullanarak onu Williams gibi bir müşteri takımına sokmuyor?" dedi.

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