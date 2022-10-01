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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Marko: "Wolff, bizim bile bilmediğimiz rakamlara nereden ulaştı?"

Helmut Marko, Toto Wolff'un Red Bull Racing'in henüz sahip olmadığı rakamları bilmesine şaşırdığını söylerken, FIA'da kaynaklanacak olası bir sızıntının, bütçe sınırını aşmak kadar endişe verici olduğunu söyledi.

Ronald Vording
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Çeviren:
Ezel Tan
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Marko: "Wolff, bizim bile bilmediğimiz rakamlara nereden ulaştı?"
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Singapur'da, cuma sabahından bu yana 2021 bütçe sınırından başka bir şey konuşulmuyor. Aston Martin ve Red Bull Racing'in dahil olduğu en az iki takımın sınırı aştığı söyleniyor.

Haberlere göre, Aston Martin küçük bir ihlalde bulunurken, Red Bull sınırını ciddi oranda aştı.

Mercedes ve Ferrari'nin başını çektiği  rakip takımlar, sınırı aşanlara ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu fakat gerçek tablonun ancak önümüzdeki Çarşamba günü netleşmesi bekleniyor.

O zaman, bütçe sınırının altında kalan takımlar resmi onay alacak ve sınırı aşan takımlar zor durumda kalacak.

Fakat görünüşe bakılırsa bu raporlara ilişkin bilgiler, önceden sızdırıldı ve bu da Red Bull'u endişelendiriyor.

Toto Wolff ve Mattia Binotto Cuma günü bir saat boyunca konu hakkında konuştular ve sonrasında da medyaya açıklamalarda bulundular.

Cumartesi günkü basın toplantısında Christian Horner ciddi tepki gösterirken, Helmut Marko da şunları söyledi: "Her şeyden önce Toto Wolff'un bu rakamları nasıl bulduğunu merak ediyorum. O, büyük bir aşımdan bahsediyor."

"Bu, Formula 1'deki olağan siyasi şeylerin çok ötesine geçiyor."

"Bir kez daha soruyorum: Bu tür bilgileri -rakiplerimiz- nasıl elde ediyorlar? Bunu çok daha endişe verici buluyorum."

"İtibarımıza verilen zarar çok büyük. Yani Abu Dabi çok ardımızda kaldı ve henüz -süreci- tamamlamamış olmaları oldukça tuhaf."

Marko, sonrasında şunları ekledi: "Süreç tıpkı vergi denetiminde olduğu gibi işliyor. Red Bull'a bağlı birçok şirketimiz var ve bunların hepsi Formula 1 için çalışmıyor."

"Bazı insanlar başka şubeye nakledildi ve en azından bize göre bu maliyetleri bütçeye dahil edemezsiniz."

Marko'nun sarf ettiği sözler, Horner'ın Cuma günü kuralların farklı yorumlanmasına ilişkin söyledikleriyle örtüşüyor.

Marko, "Şu anda birkaç noktada FIA ile görüşüyoruz. Bu esas olarak bir şeylerin aktarılmasıyla ilgili."

"Şu anda ayrıntılara giremem fakat örneğin hangi kişileri dahil etmeniz veya etmemeniz gerektiği ile ilgili."

"Hesaplamalarımıza göre bütçe sınırının altındayız. Bunlar bizim aleyhimize sonuçlanırsa, o zaman biraz aşacağız."

"Öncelikle önümüzdeki hafta sonucun tam olarak nasıl sonuçlanacağını görmemiz lazım. Eğer bu açıkça bizim aleyhimize bir durumsa, o zaman gerekli adımları atacağız."

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