Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Wolff başta 100 milyon dolar sınır istedi ve şimdi 145 milyon dolar istiyor"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Wolff başta 100 milyon dolar sınır istedi ve şimdi 145 milyon dolar istiyor"
Ekleyen:
, Editör
24 Nis 2020 10:53

Helmut Marko, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un bütçe sınırıyla ilgili yapılan görüşmelerde çok tuhaf bir tavır takındığını söyledi.

Mevcut Formula 1 takımları arasında, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak olan bütçe sınırıyla ilgili ciddi tartışmalar bulunuyor.

Başlangıçta 175 milyon dolar olan bütçe sınırının 150 ve hatta 145 milyon dolara düşürülmesi konusunda takımlar anlaşmaya vardılar.

Takımlar geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda ise 2021'de 145 milyon dolara, 2022'de 130 milyon dolara  ve sonraki yıllarda da  ise kademeli olarak daha da aşağı inen yeni bir bütçe sınırını görüştüler. Elbette anlaşmaya varılamadı.

Başlangıçta Mercedes'in 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırını dahi kabul ettiği ortaya çıkmıştı ancak Helmut Marko, Toto Wolff'un fikrini sürekli olarak değiştirdiğini ve bunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Toto Wolff birkaç hafta önce Mercedes'in yıllık 100 milyon doları kabul etmeye dahi istekli olduğunu söyledi."

"Ancak şimdi, kendisi FIA'ya bir mektup yazıyor ve bir anda 145 milyon dolardan bahsediyor." dedi.

Marko'ya göre tutarsızlıklar bununla da sınırlı değil.

“İlk başta 2021 gibi erken bir noktada, pilot maaşları için bir üst sınır belirlemede ısrar etti. Şimdi böyle bir adımın 2025 yılına kadar atılmasını istemiyor."

Wolff daha önce birkaç kez Daimler'ın yeni CEO'su Ola Kallenius'un talebi üzerine farklı şekilde davranmak zorunda kalmıştı.

Alakalı video

Sonraki haber
Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

Önceki haber

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
62 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

2s
2
Formula 1

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

1s
3
Formula 1

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

1s
4
Formula 1

F1’de kask yöneticisi olmak

3s
5
Formula 1

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

34dk

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Marko: "Wolff başta 100 milyon dolar sınır istedi ve şimdi 145 milyon dolar istiyor"
F1

Marko: "Wolff başta 100 milyon dolar sınır istedi ve şimdi 145 milyon dolar istiyor"

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"
F1

Williams: "Russell, Hamilton gibi bir şampiyon olabilir"

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”
F1

Heidfeld: “Vettel, yarışlarda Leclerc’ten daha üstündü”

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"
F1

Ralf Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"
F1

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.