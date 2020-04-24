Marko: "Wolff başta 100 milyon dolar sınır istedi ve şimdi 145 milyon dolar istiyor"

Mevcut Formula 1 takımları arasında, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak olan bütçe sınırıyla ilgili ciddi tartışmalar bulunuyor.

Başlangıçta 175 milyon dolar olan bütçe sınırının 150 ve hatta 145 milyon dolara düşürülmesi konusunda takımlar anlaşmaya vardılar.

Takımlar geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda ise 2021'de 145 milyon dolara, 2022'de 130 milyon dolara ve sonraki yıllarda da ise kademeli olarak daha da aşağı inen yeni bir bütçe sınırını görüştüler. Elbette anlaşmaya varılamadı.

Başlangıçta Mercedes'in 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırını dahi kabul ettiği ortaya çıkmıştı ancak Helmut Marko, Toto Wolff'un fikrini sürekli olarak değiştirdiğini ve bunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Toto Wolff birkaç hafta önce Mercedes'in yıllık 100 milyon doları kabul etmeye dahi istekli olduğunu söyledi."

"Ancak şimdi, kendisi FIA'ya bir mektup yazıyor ve bir anda 145 milyon dolardan bahsediyor." dedi.

Marko'ya göre tutarsızlıklar bununla da sınırlı değil.

“İlk başta 2021 gibi erken bir noktada, pilot maaşları için bir üst sınır belirlemede ısrar etti. Şimdi böyle bir adımın 2025 yılına kadar atılmasını istemiyor."

Wolff daha önce birkaç kez Daimler'ın yeni CEO'su Ola Kallenius'un talebi üzerine farklı şekilde davranmak zorunda kalmıştı.

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