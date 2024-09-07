Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Helmut Marko, Jonathan Wheatley’nin yerinin doldurulabileceğine inanıyor.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Helmut Marko, Jonathan Wheatley'nin Audi’ye transfer olmasını büyük bir kayıp olarak nitelendirirken, Red Bull'un geniş kadrosu sayesinde bu boşluğu doldurabileceklerini söyledi.
Helmut Marko, Wheatley'nin ayrılığı hakkında şunları söyledi: "Jonathan Wheatley, takımın çok önemli bir parçasıydı."
"Pit stoplarımız, mekaniklerin nasıl eğitildiği, FIA ile olan iletişim ve diğer pek çok konuda önemli katkıları oldu."
"Mekaniker olarak başladığı kariyerinde çok büyük bir yol kat etti ve bu onun için gurur verici bir kariyer."
"Kendisini daha iyi bir pozisyonda görmek istedi ve maalesef Audi'den de teklif geldi."
"Ne pozisyon ne de para açısından bu teklifi karşılayamadık. Onun bu fırsatı değerlendirmesini anlıyorum, ancak bu bizim için kesinlikle bir kayıp."
"Diğer taraftan, geniş bir kadromuz var. Genç insanlarla birlikte çalışıyoruz, onları eğitiyoruz. Jonathan'ın pozisyonunu birkaç kişi arasında bölüştüreceğiz ve bu durumu idare edebileceğimize inanıyoruz."
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