Marko: "Rakiplerimiz güncellemelere rağmen bize yaklaşamadı"

Red Bull ve Mercedes, Brackley takımının W14'ünün ileriye doğru kayda değer bir adım atıp atmadığı konusunda anlaşmazlığa düştü. Toto Wolff aradaki farkın 0.2-0.3 saniyeye düştüğünü söylerken Christian Horner, farkın 'değişmediğini' söylüyor. Ancak veriler değiştiğini gösteriyor.

Sezonun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde yarışı kazanan Max Verstappen'in 50 saniye gerisinde olan Lewis Hamilton, İspanya'da damalı bayrağı 24 saniye farkla gördü.

Red Bull RB19'a, Mercedes'in ve Ferrari'nin getirdiğinden daha az güncelleme getirmesine rağmen onlara karşı avantajını korudu.

Değişen şey ise hangi takımın ikinci sırada olduğu.

OE24'e verdiği demeçte Marko, "Rakiplerimizin yaptığı güncellemeler bir değişim yarattı."

"Kibirli olmak istemem ama bize gerçekten yaklaşamadılar, sadece sıra değiştirdiler."

"Ve bu bizim için oldukça iyi, çünkü Dünya Şampiyonası'ndaki liderliğimiz devam ediyor ve fark her yarışta artıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, celebrates on his way to Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in 135 puan önünde yer alırken, Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen, Sergio Perez'in 53 puan önünde ve Fernando Alonso'nun 71 puan önünde yer alıyor.

Verstappen'in İspanya Grand Prix zaferi kendisinin bu sezonki beşinci, Red Bull'un ise yedinci zaferi oldu.

Red Bull'un bu sezonki her yarışı kazanma olasılığı sorulduğunda Marko şöyle yanıt verdi: "Bu mümkün. Max'in bir kusuru ya da kazası olursa, Checo [Perez] devreye girebilir - elbette eğer iyi durumdaysa."

"Ama şimdilik Montreal'deki 100. GP'yi kazanmaya odaklanmalıyız, sonra da Spielberg'deki Avusturya GP'sine gideceğiz."

Formula 1 tarihinde hiçbir takım bir sezonda tüm yarışları kazanamadı; McLaren 1988'de Ayrton Senna ve Alain Prost ile bir yarış dışında tüm yarışları kazanarak buna en çok yaklaşan takım olmuştu.