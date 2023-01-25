Marko: "Vowles'un ayrılığı, Mercedes'teki atmosferi gerdi"
Helmut Marko'ya göre James Vowles'ın Mercedes'ten Williams'a geçmesi Alman üreticide gerginlik yarattı. Marko Mercedes'in sadece Vowles'u değil, aynı zamanda bir dizi mühendisini de kaybettiğini söylüyor.
Kış tatiline rağmen, son haftalarda Formula 1'de pek çok şey oldu. Birçok F1 takımının bu yıl itibariyle yeni yöneticileri var.
Frederic Vasseur Ferrari'ye gitti, Andreas Seidl sürpriz şekilde Sauber'e katıldı, McLaren'da Andrea Stella takım patronu oldu ve James Vowles, Williams'ta Jost Capito'nun yerini aldı.
Alman Sport1 kanalına konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya, Williams'ın Mercedes tarafından bir "B takım" haline getirilmesinden korkup korkmadığı soruldu.
Görünüşe göre bu son değişiklik, başlangıçta düşünülenden daha fazlasını tetikledi.
Marko, "Hayır, bu konuda tamamen farklı bilgilere sahibim. Vowles kendi isteğiyle ayrıldı ama duyduğuma göre yanında bazı iyi mühendisleri de götürüyor."
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Kaynaklarıma göre Mercedes'teki atmosfer bu nedenle gergin." dedi.
Fakat Marko, Mercedes'in 2023 şampiyonluk savaşında Red Bull Racing'in en büyük rakibi olacağına inanıyor. Hatta öyle olmasını umuyor.
Marko, "Şu anda Formula 1'le alakalı Almanya'da yaşananlar inanılmaz."
"Avusturya'da durum tam tersi. Formula 1 her zamankinden daha fazla büyüyor. Red Bull Avusturya'nın milli takımı olarak görülüyor. Tüm ülke bizi destekliyor."
"Bu nedenle Mercedes'in yeniden güçlü olmasını ve Almanların kendilerini onlarla özdeşleştirebilmelerini diliyorum." dedi.
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