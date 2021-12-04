Marko: "Vites kutusunda ufak bir hasar izi bile görürsek, vites kutusunu değiştireceğiz"

Red Bull pilotu Verstappen, sıralama turlarının hem ikinci hem de üçüncü bölümünde oldukça iyi turlar ortaya koydu. Hollandalı pilot, son bölümdeki ilk turların ardından liderdi ve son turunda da 2 mor sektör derecesiyle birlikte geliyordu.

Verstappen, son viraj için frenlediğinde rakiplerinin 0.4 saniye kadar önündeydi ancak Hollandalı pilot, sol ön lastiğini kilitledi ve ideal çizgiyi kaçırdı. Viraj çıkışında ise aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere temas etti.

Temasın etkisiyle Verstappen'in sağ arka süspansiyonu kırıldı ve Verstappen, seansı 3. sırada tamamlayabildi.

Helmut Marko ise durumu şöyle değerlendirdi: "Max, son viraja girerken 0.4 saniye kadar öndeydi ki bu fark, bu pist için büyük bir fark. Frenlediğinde sol ön lastiğin kilitlendiğini gördük. Bunun bir sonucu olarak da artık yol tutuşu yoktu ve dışarı doğru kaydı. Yaşanan buydu."

"Duruma bakarak, 'Max zaten öndesin, son virajı daha dikkatli al.' diyebilirsiniz ancak Max böyle değil, biz de böyle değiliz. Birisi böyle bir tur atarken..."

"Frenlemeyi sadece birkaç salise daha geç yaptı ve bu küçük fark, çok aptalca bir etkiye neden oldu. Sağ arka taraf hasar aldı. Umuyorum ki vites kutusunda hasar yoktur. İnceleyeceğiz."

Verstappen'in kazasıyla birlikte, Red Bull cephesini endişelendiren asıl şey vites kutusuna alınmış olabilecek muhtemel bir hasar.

Marko, vites kutusunda hasar tespit edilmesi durumunda izleyecekleri strateji konusunda oldukça net konuştu. Marko, vites kutusunda en ufak bir hasar izi görmeleri durumunda vites kutusunu değiştireceklerini ve risk almayacaklarını söyledi.

"Vites kutusunu araçtan alıp incelememiz gerek. Leclerc'in Monte Carlo'daki kazasını gördük, benzer bir etkiye maruz kalmıştı. Onlar parça değiştirmemeye karar verdiler ve sonra bang! Isınma turlarında bunun sonuçları açıkça görülebildi."

"Çok hızlı olduğumuzdan risk almayacağız. Vites kutusunda hasar varsa ya da hasar olabileceğine dair ufak bir işaret bile varsa, vites kutusunu değiştireceğiz. Burada geçiş yapmak zor olsa da bunu yapacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Verstappen'in ana rakibi Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilen 3. antrenman seansının ardından çift sarı bayrak ihlali ve gereksiz engelleme olayları nedeniyle inceleme altındaydı.

Yaklaşık 20 dakika süren toplantının ardından Hakemler, Hamilton'ın çift sarı bayrak olayında bir hatası olmadığını, aksine hakemlerin çift sarı bayrakları yanlışlıkla açtığını açıkladılar ve Hamilton'a ceza çıkmadı.

Marko, bu karara itiraz ettiklerini söyledi.

"Hamilton'a ceza çıkmaması kararına itiraz ettik. Max, Katar'da 5 sıra grid cezası aldı, burada ise sarı bayraklar aniden sarı bayrak olmaktan çıkıyor. Sarı bayrak panelde net bir şekilde yanıyordu ve takım en azından uyarılmalıydı. Bu karara itiraz ettik."

Son olarak, yarınki yarış hakkında konuşan Marko, şunları söyledi: "Cuma günü sorun yumuşak lastikleri ısıtma aşamasında vardı ancak elbette şaside birkaç değişikliğe gittik. Şimdi kaçıncı sıradan başlayacağımızı göreceğiz ancak henüz hiçbir şey bitmedi."

"Meksika'da da 3. başlamıştık ancak burada geçiş yapabilmek Meksika'daki kadar kolay değil. Bu pistte böylesine bir dominasyonun pole pozisyonuna dönüşmemiş olması üzücü."