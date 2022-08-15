Marko, Vips'in kovulmasının sebebi olarak medya baskısını gösterdi

Haberi dinle

Red Bull akademisi üyesi Vips'e birçok kişi AlphaTauri'nin gelecekteki pilotu gözüyle bakıyordu, fakat Estonyalı pilotun hayalleri geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayın esnasında ırkçı bir söylem kullanmasının ardından büyük oranda soldu.

Hızlı bir şekilde Red Bull akademisi üyeliği askıya alınan Vips, sonrasında takımın test ve yedek pilotluğu görevlerinden de alındı. Yine de Formula 2'de yarıştığı Hitech takımı kendisinin sezon sonuna kadar kalacağını açıkladı.

Vips'in programdan çıkarılmasıyla ilgili konuşan Marko, o dönem İngiliz medyasından ciddi baskı gördüklerini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "İngiliz medyası öyle bir fırtına kopardı ki, Red Bull'un kendisini görevden almaktan başka çaresi kalmadı."

“Kendisi sadece 21 yaşında ve özür diledi. Beni rahatsız eden şey, bunu aptal bir video oyunu sırasında söylemesi, çünkü öğleden sonra yapacak daha iyi bir şeyleri yok."

“Bunu iki dakikadan fazla nasıl yapabildiğini anlamıyorum, ama gençlik böyle, ben bunu asla yapamam. Max da aynı şekilde simülatör yarışlarına katılıyor."

Juri Vips, Hitech GP Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalmıyor. Akla ilk gelen örnek, Verstappen'in 2020 sezonunda Lance Stroll'e "mongol" diye seslenmesiydi.

Verstappen'in bu sözü büyük yankı bulmuş, hatta Moğolistan'ın BM temsilcisi Lundeg Purevsuren takıma bir mektup yazmış ve Hollandalı pilotun yorumlarını kınamıştı.

Kendisine bu olay hatırlatılan Marko, “İki olayı karşılaştıramazsınız. Bu biraz iki ismin pilot olarak gelişimiyle de ilgili, nitekim Max bu alanda hep biraz sınırları zorlayan birisidir. Ayrıca Vips'e karşı medya ve sponsorların baskısı çok büyüktü, dolayısıyla harekete geçmek zorunda kaldık." dedi.

Vips artık Red Bull'un gelecek planlarının bir parçası değil, dolayısıyla takımın 16 ay içinde 2024'te AlphaTauri'den ayrılması beklenen Pierre Gasly'nin yerini doldurması gerekecek.

Bu ismin son Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger olmasını bekleyen Marko, "Hauger Formula 3'ü çok başarılı bir şekilde domine etti. Formula 2'de ise pek istikrarlı değil, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor, ancak performans ille de belirleyici faktör olacak diye bir şey yok. Bu değişebilir."

"Ancak kesin tahminde bulunamayız. Kesin Formula 1'e gelir dediğimiz birçok kişi beklentileri karşılamadı, bazen de tam tersi oldu." dedi.