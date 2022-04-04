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Marko: "Vettel'in Red Bull'a dönme şansı yok"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'in geri dönmek istese bile böyle bir şansa sahip olmayacağını dile getirdi.

Kemal Şengül
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Marko: "Vettel'in Red Bull'a dönme şansı yok"
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Red Bull'un genç sürücü programında yetişen isimlerden birisi olan Vettel, 2010-13 yılları arasında Avusturyalı ekiple arka arkaya dört şampiyonluk kazanmıştı.

Vettel, 2014 sezonunun ardından Ferrari'den gelen teklifi kabul etti ve İtalyan ekibe geçti. Fakat burada geçirdiği altı yılda tek bir şampiyonluk bile kazanamadı ve geçen yılın başında Aston Martin'e geçti.

Fakat İngiliz ekip beklenen adımı atabilmiş değil ve bu şu anda orta grubun gerisinde mücadele edebiliyorlar.

Red Bull'un danışmanı Marko, şimdilerde hâlâ sıklıkla görüştüğü Vettel hakkında açıklamalarda bulundu.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Formel1.de'ye konuşan Marko, "Bana göre her şeyden önce Aston Martin'in rekabetçi bir araç üretmesi gerekiyor çünkü puanların dışında kaldığınızda, motivasyonunuz çok yüksek değildir."

"Zemin etkili araçlarla egzoz beslemeli difüzörleri kıyaslayamazsınız. Bunlar tamamen farklılar. Ayrıca 18 inç lastiklerimiz de var. Fakat puan veya podyum için savaşabileceği bir araca sahip, motive olmuş bir Vettel, Bakü ve Monte Carlo'da görüldüğü üzere çok hızlı ve iş bitirici olabilir."

"Fakat şu anda Aston Martin'in bulunduğu yerde motivasyonunun çok yüksek olacağına inanmıyorum." dedi.

Vettel'le görüşmeye devam edip etmediği sorusuna Marko, "Evet, temasımız halindeyiz. Fakat bu, Formula 1'den ziyade diğer konular üzerine." dedi.

Taraftarlar Vettel'in Red Bull'da ikinci bir şans daha yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyorlar.

Eğer Vettel, AlphaTauri'de bir veda yılı isteseydi, buna izin verip vermeyeceği sorusuna Marko, "Bize böyle bir istekle geleceğini sanmıyorum. Eğer Red Bull Racing için isteseydi, daha önce de belirtildiği üzere böyle bir şans yok." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the Press Conference

Sebastian Vettel, Aston Martin, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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