Marko, Vettel'in F1'e döneceğini tahmin ediyor
Helmut Marko, Sebastian Vettel'in Formula 1'e bir şekilde, hatta belki de sürücü olarak dönebileceğini düşünüyor.
Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1'den emekli oldu ve bu yıl neredeyse hiç padoğa gelmedi.
Alman pilot, yeni hayatından memnun olduğunu söylese de hem Goodwood hem de Nurburgring etkinliklerinde F1 aracının direksiyonuna döndü.
Spora olan sevgisinin bitmediğini her fırsatta ifade eden Vettel'in, Fernando Alonso gibi birkaç yıl aradan sonra spora dönmesi mümkün olabilir.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde ServusTV'ye verdiği röportajda, Vettel'in dönüşünün mümkün olabileceğini söyledi.
Marko, "Bence Sebastian şu anda beli bir görevi olmadığını hissediyor. Şu anda tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor."
"Fakat bir noktada seçim karar vermesi gerekecek."
"Bence kendisi için sürücü tarafı henüz bitmiş değil." dedi.
Vettel'i Red Bull'a dönüşü için kapılar şimdilik kapalı görünüyor.
Vettel'i RB20'ye koyma olasılığı sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: "Verstappen varken bunu ona yapmak istemem."
"Ayrıca şu noktada sözleşmelerimiz var. Nispeten uzun bir dönemi kapsıyorlar. Perez, 2024'e kadar burada."
Red Bull'un genç takımı AlphaTauri ile ilgili olarak da Marko, "Orada Daniel Ricciardo gibi deneyimli bir pilotumuz var."
"Sebastian geri döndüğünde, bence en iyi takımlardan birinde olmak ve tekrar zaferler kazanmak ister." dedi.
Sebastian Vettel, Red Bull RB7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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