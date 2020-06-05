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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

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Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Haz 2020 11:41

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre Sebastian Vettel, takımın şampiyon olabilecek teknik yapıya sahip olmamasından ötürü İtalyan ekipten ayrılma kararı aldı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2015'te katıldığı İtalyan ekiple şimdiye kadar hiç şampiyonluk yaşamayı başaramadı ve 2020 sezonunun ardından takıma veda edecek.

Alman pilotun takımdan neden ayrıldığına dair çeşitli iddialar var. Fakat Vettel'le her hafta görüştüğünü söyleyen Helmut Marko'ya göre bunun temel sebebi takımın şampiyon olabilecek seviyede olmaması.

"Eğer Barcelona'daki test sonuçlarının hâlâ bir anlamı varsa, o zaman Ferrari'nin bu yıl en iyi takımlar arasında yer almadığını düşünüyorum."

"Doğrusu takım içindeki duruma bakarsak, Seb kesinlikle [takımda] ne yapacağını söylemesine izin verecek bir pozisyonda değil. Durum öyle ki Ferrari'de sürücüler arasında ciddi bir rekabet var, ancak Sebastian'ın özgürce hareket etmesine izin verilmiyor. Ama bence dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilecek teknik potansiyeli göremediği için Ferrari'den ayrılıyor."

“Şahsen Mercedes'te yarışmasını çok isterim. Bu, bir bütün olarak motor sporları dünyası için harika olurdu. Hamilton'a karşı Mercedes'te yarışan bir Vettel. Bundan daha iyi ne olabilir?”

"Bu Mercedes'i olumsuz etkilemez. Çünkü Yaklaşık iki yıl önce (Rosberg/Hamilton kadrosuyla) her yarışta kesinlikle birinci ve ikinci oldular. Umarım şimdi daha yakın olur ve durumu değiştirebiliriz."

"Ama eğer Mercedes koltuğuna sahip olamazsa, o zaman bir yıl ara verebilir. Bu sayede bir yıl boyunca neler olduğunu görme fırsatı yakalar. Bu mantıklı. 2022'de elbette yeni düzenlemelere sahip olacağız ve zaten bütçe sınırımız olacak. Herkesin tamamen yeni bir durumu olacak. Bu da Vettel'e yeniden kazanan bir takıma katılma fırsatı verebilir. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Ronald Vording

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