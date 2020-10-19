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Formula 1 / Son dakika

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

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Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
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, Editör

Red Bull danışmanı Helmut Marko, gelecek sene Aston Martin ile yarışacak olan Sebastian Vettel’e bir sene ara vermesinin daha iyi olacağını söylediğini belirtti.

2020 sezonunun sonunda Ferrari’den ayrılacak olan Vettel, gelecek sene Aston Martin adını alacak olan Racing Point’e geçiş yapacak. Vettel şu anda sürücüler şampiyonasında 13. sırada yer alıyor.

Sport1'e konuşan Marko bu konuda, “Ona, bir sene ara vermesini tavsiye ettim. Bu sırada kendisini yeniden şarj edebilir ve sonrasında yeni bir ivme ile geri dönüp 2022’nin sunacağı fırsatlara odaklanabilir.” dedi.

Vettel’in Ferrari ile son sezonu, 2007’deki çaylak sezonundan sonraki en kötü sezonu olacak gibi görünüyor. Marko, İtalyan ekibin Vettel için daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Avusturyalı danışman, eğer beklemiş olsaydı Vettel’i daha iyi koltukların bekleyebileceğini de söyledi.

“2022 için bazı koltukların boşa çıkacağını düşünüyorum. O, resim içerisinde kalmak istedi ve Aston Martin ile podyuma çıkmak için iyi bir şansı olacağını düşünüyor.”

“Bana göre bu oldukça gerçekçi, ancak kazanabilir mi? Aracı baz alırsak bundan şüpheliyim. Umarım bu yeni yol, onun için iyi olur.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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