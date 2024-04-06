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Formula 1 Japonya GP

Marko: "Vettel tekrar şampiyon olabilir"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'in F1'e dönmesi halinde iyi bir iş yapacağını düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sebastian Vettel, Porsche 963

Porsche Motorsport

OE24, Japonya'da Helmut Marko'ya Max Verstappen'in geleceği üzerinden çeşitli sorular yöneltti.

Verstappen-Mercedes söylentileri sorulduğunda Marko, "Bunu Toto Wolff'a sorun..." demekle yetindi.

Wolff'un Antonelli, Verstappen ve Vettel gibi isimlerle ilgilendiklerin yönelik sözleri hatırlatıldığında Marko, "Vettel geçmişten gelen büyük bir isim, Antonelli ise gelecekte büyük bir isim olabilir. Ancak hiç kimse Max Verstappen seviyesinde performans gösteremez." dedi.

Vettel'in tekrar şampiyonluk için yarışıp yarışamayacağı sorusuna Marko, "Evet. Bir yandan uzun süredir uzakta, diğer yandan sadece 36 yaşında."

"Yani bu sadece bir motivasyon meselesi. Her iki durumda da bunların hepsi ilginç senaryolar." cevabını verdi.

Verstappen'le başka bir takıma geçip geçmeyeceği sorusuna Marko, "Henüz bunu düşünmüyorum. Yaşayacağız -ve geleceğin bize ne hazırladığını göreceğiz. cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'da Sergio Perez'in kontratı bitiyor ve devam edip etmeyeceği muamma.

Olası sözleşme uzatma ihtimaliyle ilgili Marko, "Bu konuda tahminde bulunmak için çok erken. Genel olarak, sözleşmelerle ilgili tüm bu konuşmalar Hamilton'un Ferrari'ye geçme kararıyla başladı ve bu karar çok erken açıklandı."

"Ancak Mercedes ve Red Bull, sürücü kararları konusunda acele etmemeyi göze alabilirler." dedi.

Son olarak Carlos Sainz'la ilgili şunları söyledi: "Sainz güçlü bir karaktere sahip olan hırslı bir yarışçı, motivasyonu çok yüksek seviyede."

"Öncelikle Ferrari'den ayrılmak zorunda kalacağı gerçeği var; ikincisi de yakın zamanda geçirdiği ameliyatın sonuçları."

"Şu anda her şey onun için bir araya geliyor ve çok iyi bir performans sergiliyor."

"Geçen yıl Charles Leclerc kesinlikle daha iyiydi ancak şimdi Sainz'in ondan daha üstün olduğunu söyleyebilirim."

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