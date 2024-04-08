Marko: "Vettel, Red Bull için bir seçenek değil"

Red Bull'da Sergio Perez'in geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor ve bu yıl gösterdiği performans sonrası takımda kalma ihtimali ,mevcut.

Piyasada Carlos Sainz ve Fernando Alonso gibi isimlerin olması, karar sürecini biraz yavaşlatıyor gibi görünüyor.

OE24'e konuşan Helmut Marko, her şeyi taraflıca inceledikten sonra nihai kararını vereceklerini açıkladı.

Marko şöyle dedi: "Bizim üzerimizde herhangi bir baskı yok."

"Mesela Audi sürücü konusundaki kararın hemen alınmasını istiyor fakat biz her şeye sakin şekilde bakıyoruz."

"Yeterli bilgi edindiğimiz zaman sürücülerimiz hakkında karar vereceğiz."

Perez'in bir yıl daha takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Marko, "Her şey bir seçenek."

"Takımımız şu anda çok iyi çalışıyor. Eğer Perez'in iki yıl için sözleşmesi varsa, performansının düşme riski var."

"Her şeyi Horner'la tartışıyorum; hepsi her zamanki gibi ilerliyor." cevabını verdi.

Adı Mercedes ile anılan Sebastian Vettel'in Red Bull için bir seçenek olup olmadığı sorusuna Marko, "Hayır, bu bir seçenek değil." dedi.