Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"

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Sebastian Vettel, Formula 1 pilotu olarak son yarışına bu hafta sonu Abu Dhabi'de çıkacak ve ardından kariyerine son noktayı koyacak.

53 zafer ve dört dünya şampiyonluğu ile gelmiş geçmiş en başarılı F1 pilotlarından biri olarak kabul edilen Vettel, şu ana kadar Red Bull programında yetişmiş sürücüler arasında da en başarılı olan isim.

1998 yılında Helmut Marko tarafından Red Bull Genç Sürücü Programına alınan Alman pilot, Avusturyalı ekibin desteğiyle kartingde yarışıp, Formula BMW, Formula 3 ve son olarak F1'e adım attı.

Vettel, Red Bull Racing'de altı yıl geçirmeden önce Toro Rosso'da 1.5 yıl geçirdi. Bu süreçte her iki takımın da spordaki ilk zaferini aldı.

Vettel'in son F1 yarışı öncesinde konuşan Marko, padokta herkesin büyük saygı duyduğu Alman pilota gösterilen bu sevgiyi anladığını söylüyor.

Vettel'in ünüyle ilgili soruya yanıt veren Marko, "Öyle çünkü harika bir karakteri var ve bunu hafife alamazsınız."

"Eğer motivasyonu tamsa, kesinlikle en iyi sürücülerden biri olmaya devam edebilir. Ancak birisinin farklı bir planı ya da tutumu varsa ve hayatta farklı şeyler yapmak istiyorsa, buna da saygı duymalısınız." dedi.

Vettel, Formula 1'e dönüş kapısını tam olarak kapatmış değil ancak Marko, Alman pilotun spora döneceğine inanmıyorum.

"Geri döneceğini düşünmüyorum. Onu burada elinde mikrofonla göreceğimizi dahi sanmıyorum."

"Açık konuşmak gerekirse döneceğini hiç düşünmüyorum."

Marko, Vettel'in yapı itibariyle bir F1 takımının yönetiminde rol almaya uygun olduğuna inanıyor.

"Belki Ferrari olabilir. Şu anda hakkında pek çok spekülasyon var. Ancak böylesine önemli bir görevi herhangi bir eğitim almadan hemen üstlenmek çok zor."