Marko: "Vettel için kötü gidişat 2018 Hockenheim'daki kazayla başladı"

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, 2015 yılında takıma katılmasının ardından Ferrari ile birden fazla şampiyonluk kazanmayı umuyordu. Ancak sonunda bu hedefe ulaşamadı ve taraflar 2020 sonunda yollarını ayırdı.

Vettel son iki yılda eski formundan çok uzaktı ve pek çok yarışta hata yaptı. Bundan ötürü performans olarak zirve noktasını geride bıraktığı bile söylendi.

Marko, Vettel'in son yıllarda Ferrari'ye olan güvenini kaybettiğine inanıyor ve bunun başlangıcının 2018 Hockenheim'da yaptığı kaza olduğunu düşünüyor.

O noktada Vettel, şampiyonanın zirvesindeydi ve yarışa pole pozisyonundan başlamıştı. Yarışı ilk sırada götüren Vettel, yağmurun yağmasıyla beraber aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Sonrasında yarışı Hamilton kazandı ve rüzgar bir anda İngiliz pilottan yöne esmeye başladı.

Marko, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kendi düşünceme göre 2018 Hockenheim'daki kazayla birlikte başlayan bir güvensizlik vardı."

“O zaman takım patronu hâlâ Arrivabene'ydı. O andan itibaren Ferrari ile olan ilişkisi giderek daha kötü bir hâl aldı."

"Materyal anlamında ne kadar dezavantajlı olduğunu söyleyemem ama kendisinin çok fazla hata yaptığının söylenmesi gerekiyor."

“Bu kazada, bir tür şüphe ortaya çıktı ve o noktadan itibaren sürüşü, Vettel'den görmeye alışık olduğumuz seviyede değildi."

Marko, Vettel'in kendi iyiliği için bu yıl Aston Martin'e katılmasının ardından yeniden eski formuna dönebilmesini umuyor.

Marko ve Vettel, Red Bull'da güçlü bir bağa sahiplerdi ve Alman pilot, Milton Keynes merkezli ekiple yarışı dönemde arka arkaya dört şampiyonluk kazandı.