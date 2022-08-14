Marko, Vettel hakkında konuştu: "Artık öncelikleri farklı"

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Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Vettel, son birkaç yıl istediği gibi geçmese de uzun ve başarılı bir kariyerin ardından bu sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Vettel’in dört şampiyonluğunun tümünü elde ettiği Red Bull takımının motor sporları danışmanı Marko, Motorsport.com’un sorularını yanıtladı.

Emekli olacağını açıklamadan önce Vettel’in kendisiyle iletişime geçip geçmediği sorulduğunda Marko, “Sebastian, son zamanlarda mektuplar yazıyordu. El yazısıyla hem de. Bu mektuplardan birinin sahibi olduğum için gururluyum.”

“Emeklilik kararının geleceği açık şekilde belli oluyordu. Rekabetçi bir araçta değil ve aracın gelecek sene düzenli şekilde podyumlar için mücadele edemeyeceğini fark etti. Ve üst sıralardaki takımlarda da boş koltuk yok.”

“Çocuklarının büyüdüğünü görmek istiyor. Instagram’da paylaştığı konuşmayı beğendim. Farklı öncelikleri ve farklı bir dünya görüşü var. Bir Arap petrol şirketinin sponsor olduğu bir marka için yarışması da onun mantığına uymuyor. Aston Martin, sekiz ve on iki silindirli motorlar kullanan lüks bir marka. Bu da onun düşüncelerine mantıksal olarak uymuyor.”

“Artık çevreyle ilgili konulara daha fazla odaklanacağından eminim.” dedi.

Helmut Marko

Michael Schumacher’in yaptığı gibi Vettel’in de spora geri dönüş yapma ihtimali sorulduğunda buna olumsuz yanıt veren Marko, Alman sürücü Ferrari’den ayrıldığında bir sene ara vermesini tavsiye etmişti. Vettel’in bu sene de kendisine danışıp danışmadığı sorulduğunda Marko, “Kariyerinde yeterince başarı yakaladı ve bizimle herhangi bir fırsatı olmadığını biliyor. Bizden ayrıldığı zaman, rekabetçi bir motorumuz ve genel olarak rekabetçi bir paketimiz yoktu.”

“Felsefemiz, genç yetenekler geliştirmek. Tıpkı futbolda olduğu gibi. Bu alanlarda Red Bull’un akademileri var. Motor sporlarında da sahip olduğumuz yetenekleri satabilmek ve onlardan çokça para kazanmamızı istiyorum. Sainz ve bazı diğer sürücülerden oldukça para kazanabilirdik.” ifadelerini kullandı.

Vettel ile tanıştıkları günden de bahseden Marko, “Alçakgönüllü bir çocuktu. Sanırım Almanya’da, Formula BMW’deydi ve Alman bir takım için yarışıyordu. 20 yarışın 18’ini kazanmıştı ve hepsini kazanamamak onu sinirlendirmişti. İşte o zaman onun özel biri olduğunu anlamıştık.”

“Ancak bir sürü kontratı vardı. Babası tüm her şeye imza atıyordu. Tüm bunları çözmek biraz zaman almıştı.” şeklinde konuştu.

BMW ile anlaşması da olan Vettel’i nasıl kendi bünyelerine kattıkları sorulduğunda ise Marko, “Ona bir koltuk vermelilerdi. Ancak bunu yapmadılar.” dedi.