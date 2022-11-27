Marko: "Vettel, F1'e takım yöneticisi olarak dönmeye sıcak bakıyor"

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Sebastian Vettel, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından, 2007 yılında başlayan Formula 1 kariyerine son noktayı koydu.

Alman pilot, 53 zafer elde ettiği ve dört dünya şampiyonluğu kazandığı F1 kariyeri boyunca 299 yarışa çıktı ve artık başka şeyler yapmak istediğini söyledi.

Gelecekte başka bir görevle Formula 1'e dönme ihtimalini göz ardı etmezken, Red Bull olası bir rol için hazır görünüyor.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Helmut Marko, "Üst düzey bir yöneticilik pozisyonuyla geri dönmesi imkansız değil."

"Yas Marina'da bir görüşme gerçekleştirdik ve eğer yönetimde yüksek bir pozisyona getirilirse, bunun ona cazip geleceğini düşünüyorum."

"Konuşmamızdan açıkça bu durum çıktı. Fakat şimdilik bırakalım biraz ağaç diksin, ondan sonra ne olacağını göreceğiz."

"Fakat sahip olduğu potansiyel ve kişilikle bunun için doğru seçim olacaktır." dedi.

Takım patronu Christian Horner da Alman pilotun böyle bir pozisyon için mükemmel bir aday olduğunu düşünüyor..

"O, yaptığı her işte inanılmaz derecede iyi olan insanlardan biri. Eğer böyle bir kariyer seçerse, bu işte çok iyi olacaktır."

"İnsanları tanıyor, insanların değerini ve başarılara yaptıkları katkıları biliyor. Kendini hangi konulara vermek istediği tamamen ona bağlı."

Red Bull'a dönebilir mi?

Red Bull, Vettel'i böyle bir role getirmeye epey sıcak bakıyor.

Marko, "Mesajı aldık ve iki takımımız var. Biz buna açığız. Fakat Sebastian'a diyeceğim şu: 'Yönetici olarak daha erken başlamak, daha geç ayrılmak zorundasın ve pilot olarak almaya alıştığın paranın sadece bir kısmını alıyorsun!" dedi.