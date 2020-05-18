Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 12:15

Helmut Marko, Sebastian Vettel'in üst düzey bir takımla anlaşamaması halinde emekli olacağını iddia etti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından takımdan ayrılacağı açıklandı ve geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var.

Bunlardan ilki Vettel'in Mercedes'e gidebileceği, bir diğeri ise Renault ile anlaşabileceği yönünde. Ancak emekli olma ihtimali daha ağır basıyor gibi görünüyor.

Vettel'in ismi son yıllarda sık sık Red Bull'la anılmış ancak Avusturyalı ekip tamamen Max Verstpapen'e odaklandığı için Vettel'e kapıyı kapattı.

Genç pilotu keşfedenlerden birisi olan Helmut Marko, Vettel'in Mercedes, Ferrari veya Red Bull'da yarışamaması halinde emekli olacağını söyledi.

Haftada birkaç gün Vettel'le konuştuğunu belirten Marko, “Onun için en iyi takımlardaki tüm boş koltukların dolmuş olası çok talihsiz bir durum."

"Yakın gelecekte en iyi takımlardan birisi için yarışma şansına sahip olmayacaksa o zaman ayrılacak. Gridin ortasındaki savaşta yer almak istemiyor."

"Orta vadede kazanabilecek bir takıma, yani ilkinde olmasa da, ikinci yılında kazanmasının mümkün olacağı bir takıma ihtiyacı var." dedi.

Ferrari'den ayrılma kararıyla ilgili de Marko, "Ferrari'de artık rahat değildi ve istediği desteği alamıyordu. Sonuç olarak da fişi çekti." dedi.

Sonraki haber
Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

Önceki haber

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Helmut Marko , Sebastian Vettel Şimdi al , Zak Brown
Editör Bjorn Smit

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

1s
2
Formula 1

Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"

2s
3
Formula 1

Briatore: "Alonso, Formula 1'e dönmeye hazır"

4
Formula 1

Carlin: "Vettel'in yapabileceği en kötü şey orta gruptaki bir takıma gitmek olur"

3s
5
Formula 1

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor

3s

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"
F1

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"
F1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"
F1

Seidl: "Vettel, McLaren'ın gündemine hiç gelmedi"

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor
F1

Pirelli, 2020 sezonunda lastik seçimlerini rafa kaldırmayı planlıyor

Carlin: "Vettel'in yapabileceği en kötü şey orta gruptaki bir takıma gitmek olur"
F1

Carlin: "Vettel'in yapabileceği en kötü şey orta gruptaki bir takıma gitmek olur"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.