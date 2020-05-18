Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından takımdan ayrılacağı açıklandı ve geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var.

Bunlardan ilki Vettel'in Mercedes'e gidebileceği, bir diğeri ise Renault ile anlaşabileceği yönünde. Ancak emekli olma ihtimali daha ağır basıyor gibi görünüyor.

Vettel'in ismi son yıllarda sık sık Red Bull'la anılmış ancak Avusturyalı ekip tamamen Max Verstpapen'e odaklandığı için Vettel'e kapıyı kapattı.

Genç pilotu keşfedenlerden birisi olan Helmut Marko, Vettel'in Mercedes, Ferrari veya Red Bull'da yarışamaması halinde emekli olacağını söyledi.

Haftada birkaç gün Vettel'le konuştuğunu belirten Marko, “Onun için en iyi takımlardaki tüm boş koltukların dolmuş olası çok talihsiz bir durum."

"Yakın gelecekte en iyi takımlardan birisi için yarışma şansına sahip olmayacaksa o zaman ayrılacak. Gridin ortasındaki savaşta yer almak istemiyor."

"Orta vadede kazanabilecek bir takıma, yani ilkinde olmasa da, ikinci yılında kazanmasının mümkün olacağı bir takıma ihtiyacı var." dedi.

Ferrari'den ayrılma kararıyla ilgili de Marko, "Ferrari'de artık rahat değildi ve istediği desteği alamıyordu. Sonuç olarak da fişi çekti." dedi.