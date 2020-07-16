Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

Sebastian Vettel, sezonun ilk iki yarışında sadece 1 puan alabildi ve şampiyonada çok gerilerde yer alıyor.

Bu yıl takvimde sadece 15 veya 16 yarış olması bekleniyor ve bu yüzden kaybedilen puanlar herkesi olumsuz etkileyecek.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin çok geride kalması ve Vettel'in ilk iki yarıştan sadece bir puanla ayrılmasının ardından Alman pilotun şampiyonada ilk üçe girebileceğine inanmadığını belirtti.

Marko, Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Seb'in şampiyonada ilk üç arasında yer alabileceğine inanmıyorum."

"Normalde bu durumdan çıkabilecek güce sahipler, ancak bir sezonda bu kadar büyük bir farkı kapatamazsınız." dedi.

Marko ayrıca Ferrari'nin geride kalmasının motorla ilgili olduğunu düşünüyor.

"Tüm Ferrari motorlu araçların 0.8 ila 1 saniye arasında yavaşladığı gerçeğine bakarsanız, net bir sonuç çıkarabilirsiniz."

Haas takım patronu Gunther Steiner da geride kalmalarının Ferrari motoruyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

"Macaristan gibi çok uzun düzlüklerin olmadığı ve motor gücünün çok önemli olmadığı pistlerde nasıl olduğumuzu görmek istiyorum."

"Daha iyi olmayı umuyoruz, ama neler olacağını gerçekten bilmiyoruz. Barcelona testlerinde, Avusturya'ya kıyasla daha hızlıydık. Nerede olduğumuzu görmeden önce Macaristan'da yarışmak zorunda kalacağız. Ama bizim için kolay bir yıl olmayacak gibi görünüyor."