Marko: "Verstappen'in yarış dışı kalmasına yol açan sorunu dalgalanma tetkiledi"

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Max Verstappen, sezona istediği gibi başlayamadı. Performans anlamında geçtiğimiz sezonki formunu koruyan son şampiyon, Bahreyn ve Avustralya'da aracındaki yakıt sistemi sorunlarından ötürü yarış dışı kaldı ve şampiyonada Charles Leclerc'in 46 puan gerisine düştü.

İlgili parçalar analiz için Honda'nın Japonya'daki merkezine gönderilirken, Red Bull danışmanı Helmut Marko kısa süre önce Red Bull'un Verstappen'in yarış dışı kalmasının "çok karmaşık" temel nedenini belirlediklerini, ancak bunu duyurmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Yeni bir açıklamada ise Marko, büyük olasılıkla dalgalanma sorununun bir etkisi olarak, "yüksek basınçlı yakıt hattının" kopmuş olduğunu söyledi.

Ayrıca, görevlilerin Albert Park'ta aracın arkasında küçük bir yangını söndürmek için devreye girmesinin ardından, Verstappen'in motorunun gelecekte kullanılabileceğini de belirtti.

Avusturya merkezli bir televizyon kanalı olan ORF'a konuşan Marko, "Motor kısmında her şey iyi, herhangi bir sorun yok."

Max Verstappen, Red Bull Racing, retires from the race Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Verstappen'in yarış dışı kalması bir yüksek basınçlı yakıt hattındaki bir kopmadan kaynaklanıyordu. Sebebi muhtemelen dalgalanma. Bunu simüle etmiştik, ancak esrarengiz güçler işin içinde." dedi.

Marko, Red Bull'un dalgalanma sorunundan Ferrari ve Mercedes'e göre daha az etkilendiğine yönelik yorumlara ise belli bir dereceye kadar katılıyor.

Marko, "Elimizden geldiğince kontrol altına aldık, ama yine de çok az dalgalanma var."

"Yakıt hattındaki hasarın ana nedeninin bu olduğunu varsayıyoruz." dedi.

En çok Ferrari'nin hız avantajının mı yoksa Red Bull'un teknik sorunlarının mı canını sıktığı sorulduğunda Marko, "Bizim sorunlarımız canımı daha çok sıkıyor. Bu büyük bir darbe oldu ve şu anda Leclerc'in oldukça gerisindeyiz. Ancak hızlı tepki verdik."

"Motor tarafında, Bahreyn'de yaşadığımız sorunların, örneğin Avustralya'dakilerden tamamen farklı olduğunu görebileceğinizi düşünüyorum, testlerde yaşadığımız sorunlar da oldukça farklı şeylerdi."

"Honda'ya göre, muhtemelen bir sonraki yarışta bunun düzeltilmesini bekleyebiliriz." dedi.