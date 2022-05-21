Marko: "Verstappen'in yaşadığı sorun aptalca"

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Hollandalı pilot, sıralama turlarındaki son turuna başlarken DRS mekanizmasında sorun yaşadı ve turu bırakmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak son denemesini yapamadı ve yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre bu "aptalca" bir sorun ve tekrar yaşamamaları gerekiyor.

Marko, seansın ardından şöyle dedi: "Bu, aptalca bir sorundu. Umarım yarışta böyle bir şey olmaz."

"Bugün çok pahalıya patlamadı, ilk çizgide olmak hâlâ iyi."

"Fakat o turu atabilseydi, Leclerc'in zamanına yaklaşabilirdi."

"Sergio'ya gelirsek, sonucu şaşırtıcı değil. Yarışta daha güçlü olduğunu biliyoruz. Umarım yarışta onun tarafından biraz destek alabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Marko, Ferrari ile yakın bir mücadele olacağını düşünüyor.

"Ferrari'nin üçüncü antrenmandaki yarış temposu düne oranla çok daha iyiydi. Bu, önemli ölçüde daha rekabetçi olacakları anlamına geliyor."

Marko, uzun süredir şampiyonluk savaşı vermenin, Red Bull'un lehine bir artı olduğunu söyledi.

"Bence Ferrari için genel durum bizim için olduğundan biraz daha yeni. Verstappen baskı altında hata yapmıyor ve rakibinin en küçük hatalarından faydalanıyor."

"Bu yıl bunu defalarca kanıtladı."

Christian Horner da açıklamalarda bulundu ve yarışın kolay geçmeyeceğini söyledi.

"Max'in ilk çizgiden başlıyor olmasından memnunum çünkü son turunda DRS problemi yaşadı ve Charles'ın son turuna cevap veremedi."

"Bugün onu geçebileceğimizi pek düşünmesem de sorun olmasaydı, daha yakın olabilirdik."

"Checo ile de durum benzer. O da sektörleri bir araya getiremedi ve beşinci başlıyor fakat yarın mücadelede olacak."

"Bu sıcaklıklarda her şey lastik aşınması ve yönetimine bağlı olacak . Bence çok yakın ve büyüleyici bir savaş göreceğiz."