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Formula 1

Marko: "Verstappen'in yanındaki koltuk sanki bir fırlatma koltuğu gibi"

Red Bull kıdemli danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın 2025'te Red Bull koltuğu için adayı olabileceklerini söylerken Max Verstappen'in yanındaki koltuğu da savaş uçaklarındaki "fırlatma koltuğuna" benzetti.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Red Bull Content Pool

Verstappen art arda dördüncü Dünya Şampiyonluğu için ava çıkmaya hazırlanırken, garajın diğer tarafındaki Sergio Perez için de çok önemli bir yıl.

Sözleşmesinde bir yıl daha olması, Meksikalı isim için 2023 mücadelesi boyunca bir miktar koruma sağlarken, şimdi bu güvenlik ağı ortadan kalktı çünkü bunun Verstappen'in Red Bull takım arkadaşı olarak son sezonu olmasını önlemek istiyorsa 2024'ten sonra yeni bir anlaşma yapması gerekiyor.

Perez'in başarısız olması halinde, Red Bull'un 2024 için Visa Cash App RB adını alan ikinci takımındaki Ricciardo ve Tsunoda, onun yerine geçip ana takıma yükselmeyi hedefliyor.

Ancak Perez, kendisinden önceki Pierre Gasly ve Alex Albon gibi, Verstappen'e karşı mücadele etmekten hiç hoşlanmadı. Marko hiçbir sürücünün bunu yapamayacağı uyarısında bulundu ve Hollandalı'nın yanındaki yeri bir "fırlatma koltuğu" olarak tanımladı.

Kleine Zeitung'a konuşan Marko, "Verstappen'in yanındaki ikinci koltuk bir yandan çok arzulanan ama aynı zamanda bir fırlatma koltuğu çünkü hiçbir takım arkadaşı Max'in eline su dökemez ve bu durum hızla moral bozucu hale gelebilir."

"Her ikisi Ricciardo ve Tsunoda için de mesele sadece Formula 1'de kalmak değil, aynı zamanda Red Bull Racing'e yükselme fırsatı. Bu, takım içinde sezonu açıkça domine eden kişi için de geçerli." dedi.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bununla birlikte Marko, 2025'te Verstappen'e kimin eşlik edeceğinin Ricciardo ve Tsunoda'nun koltuktan şimdilik uzakta olduklarını belirtti. Çünkü Perez de hâlâ çekişmenin içirisinde.

Perez, 2024'e girerken şampiyonluğa yeniden odaklanmaktan bahsetti. Ancak Marko bu hırsın gerçekleşme şansını çok az görse de, Pilotlar Şampiyonasında ikincliğini korumak ve bu arada birkaç yarış kazanmak, geçen yıl iki grand prix kazanmış olan "mutlak takım oyuncusu" olan Perez'i koltuğunu korumasına yardımcı olacaktır.

Marko, "Checo'nun istikrarlı bir performans göstermesi gerekiyor." 

"Her zaman Verstappen'in seviyesinde süremeyeceği açık. Dünya Şampiyonasını ikinci bitirir ve bir ya da iki yarış kazanırsa, 2025 için kesinlikle bir seçenek olacaktır." dedi.

Red Bull'un 2025 planları arasında, sakatlanan Ricciardo'nun yerine yarışırken gösterdiği güçlü performansın ardından gridde yer almayı bekleyen genç pilot Liam Lawson da bulunuyor.

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