Marko: "Verstappen'in yanına Alonso'yu getirmek takım için zor bir seçenek olur"

Sergio Perez'in Red Bull ile olan sözleşmesi bu yıl sonunda sona eriyor.

Takımın Meksikalı pilotla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, koltuğu iki kez Dünya Şampiyonu Alonso ile ilişkilendiriliyor.

Takımın danışmanı Marko, Perez'in sözleşmesi hakkında şunları söyledi: "Perez'in sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor."

"Nedenini bilmiyorum ama daha nisan ayındayız ve pilot tartışmalarının şimdiden alevlendiğini söyleyebilirim. Pek çok pilot Sergio'nun sözleşmesinin biteceğini biliyor ve Red Bull'da neler olabileceğini görmeye çalışıyorlar."

Verstappen'in yanına Alonso'yu getirerek iki şampiyondan oluşan bir pilot kadrosu yaratma fikri sorulduğunda ise Marko'nun cevabı oldukça netti: "Bence bu zor bir seçenek olurdu."