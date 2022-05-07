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Marko: "Verstappen'in 'Verstappen'liğini' yapması gerekiyor"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yaşanan zaman kaybı sonrası Max Verstappen'in "Verstappen gibi" hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
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Marko: "Verstappen'in 'Verstappen'liğini' yapması gerekiyor"
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Max Verstappen, yaşadığı hidrolik sorunu yüzünden cuma günü neredeyse hiç tur atamadı.

İlk seansta duvara temas eden Verstappen'in vites kutusu değiştirildi ve Hollandalı pilot sadece 14 tur atabildi.

İkinci seansta ise hidrolik sorun nedeniyle hem araç dönmedi, hem de arka fren alev aldı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte ikinci seansta tam olarak neyin yanlış gittiği hakkında konuştu.

Marko, "Max açısından unutulması gereken bir gündü ama Perez için öyle değil. Bugün onun aracında iyi veriler topladık, bunu diğer araç için kullanabiliriz."

"Max'in yaşadığı sorun can sıkıcı fakat aşılamayacak bir problem değil. Bu, çözülecek. Bu konuda endişelenmiyorum."

"Yaşadığı sorun hidrolikti ve vites kutusu değişikliği yaparken yaşanan bir sorundan kaynaklandı."

"Direksiyonda çok az basınç vardı, arka frenlerdeki basınç ise çok fazlaydı. Yani hidrolik sorunu yaşadık ve bu sorun, araçta bir dizi başka soruna neden oldu."

"Neyse ki Perez sorun yaşamadı. Uzun sürüşler yaptı ve umut verici zamanlar elde etti. Şimdi bunu Verstappen'in aracına aktarmalıyız. Verstappen bu hafta sonu sadece Verstappen gibi hareket etmeli ve ilk iki seans olmadan hız yakalamalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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