Marko, Verstappen'in takımdan "erkenden" ayrılacağına inanmıyor

Red Bull pilotu Max Verstappen'in normalde 2023 sonuna kadar Red Bull'la kontratı bulunuyor ancak sözleşmesinde, erkenden takımdan ayrılmasını sağlayacak bazı maddeler olduğu ifade ediliyor.

Bu maddeler genel olarak performans maddeleri ve eğer Red Bull yeterince iyi değilse, Hollandalı pilotun herhangi bir tazminat ödemeden takımdan ayrılabilmesini sağlıyor.

Ancak Red Bull, 2021 sezonuna çok iyi başladı ve Mercedes'le şampiyonluk savaşı verebilecek gibi duruyorlar. Bu da Verstappen'in takımda kalmasını sağlayacak şey olabilir.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, artık Mercedes'in kendilerine göre hiçbir üstün yanları olmadığını, bunun da işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

RTL ile olan röportajında buna dikkat çeken Marko, "Max'e rekabetçi bir araç verdiğimiz takdirde böyle bir soru oluşmayacak."

“Formula 1'de her şey çok değişken, ancak gelecek sezon için iyimserim."

"Mercedes'in önüne geçmek istiyorsanız, her şeyi mükemmel bir şekilde yapmalısınız. Ancak bu yıl Max Verstappen'in şampiyonluk için Lewis Hamilton ile savaşabileceğine inanıyoruz."

"Mercedes her halükarda artık Formula 1'in hibrit döneme geçtiğimiz günden bu yana, kendilerine hakim olma şansı veren o önemli güç avantajına sahip değil." dedi.