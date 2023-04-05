Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

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Max Verstappen'in Red Bull Racing ile olan sözleşmesi, geçtiğimiz yıl 2028 sonuna kadar resmen uzatılmıştı.

Hollandalı pilotun sözleşmesinde bazı ayrılık maddeleri olduğuna inanılıyor ancak Red Bull'un performansı göz önüne alındığında bu maddelerin aktif olma ihtimali düşük.

Şu anda gridin en formda ismi olan Verstappen, 2023'ün ilk üç yarışında iki zafer bir ikincilik almasının ardından şampiyonayı lider götürüyor.

Melbourne'deki yarışın ardından Formule1.nl'ye konuşan Helmut Marko, Verstappen'in gridin en iyisi olduğunu ve sözleşmesini uzatarak takım tarihinin en iyi karalarından birisini aldıklarını söyledi.

Marko, "Max yarışı kontrol altında götürdü ve tek bir hata bile yapmadı."

"Buna alışık olduğumuzu söylemeliyim. Eğer liderse, her şeyi kontrol altında götüreceğini biliyoruz."

"Max şu anda kesinlikle en iyi sürücü."

"Onunla bu kadar uzun süreli bir sözleşme imzalama kararı da en iyi kararlarımızdan biri oldu."

"Bu istikrar takım için çok önemli. Max de artık kendine güveniyor." dedi.